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    Справа Гандзюк: підозрюваного Павловського відпустили під домашній арешт

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    <div class="ImageDescription-caption">Один з фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський (в центрі) із адвокатами під час засідання Шевченківського райсуду, Київ, 24 квітня 2019 року</div> <div class="ImageDescription-crea - Справа Гандзюк: підозрюваного Павловського відпустили під домашній арешт
    Один з фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський (в центрі) із адвокатами під час засідання Шевченківського райсуду, Київ, 24 квітня 2019 року
    Фото: Синиця Олександр/УНІАН

    Суддя задовольнив клопотання прокуратури

    Шевченківський районний суд Києва відпустив одного із фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського під домашній арешт із носінням електронного браслета.

    Про це у Facebook повідомив адвокат родини Гандзюк Масі Найем.

    «Одного з підозрюваних у вбивстві Каті Гандзюк випустили з СІЗО. Цим підозрюваним є Ігор Павловський. Таке рішення прийняв суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. В нього домашній арешт із обов'язком носити браслет», — повідомив адвокат.

    На думку захисника, «справу намагаються поховати». «Можливо я помиляюсь, але де тоді бодай якась комунікація від ГПУ», — зазначив Найем.

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    Раніше Генеральна прокуратура України змінила підозру голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який є фігурантом у справі вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, у зв'язку із наявними у слідства підставами. 

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

     

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