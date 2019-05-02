Справа Гандзюк: підозрюваного Павловського відпустили під домашній арешт

Один з фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський (в центрі) із адвокатами під час засідання Шевченківського райсуду, Київ, 24 квітня 2019 року Фото: Синиця Олександр/УНІАН

Суддя задовольнив клопотання прокуратури

Шевченківський районний суд Києва відпустив одного із фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського під домашній арешт із носінням електронного браслета.

Про це у Facebook повідомив адвокат родини Гандзюк Масі Найем.

«Одного з підозрюваних у вбивстві Каті Гандзюк випустили з СІЗО. Цим підозрюваним є Ігор Павловський. Таке рішення прийняв суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. В нього домашній арешт із обов'язком носити браслет», — повідомив адвокат.

На думку захисника, «справу намагаються поховати». «Можливо я помиляюсь, але де тоді бодай якась комунікація від ГПУ», — зазначив Найем.

Раніше Генеральна прокуратура України змінила підозру голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який є фігурантом у справі вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, у зв'язку із наявними у слідства підставами.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.