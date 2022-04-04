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    Батько російського полковника живе у Миколаєві: назвав війну фашистським наказом Путіна

    У жителя Миколаєва син є полковником російської армії, та батько вірить у перемогу Збройних сил України, а війну називає фашистським наказом Путіна - Батько російського полковника живе у Миколаєві: назвав війну фашистським наказом Путіна
    У жителя Миколаєва син є полковником російської армії, та батько вірить у перемогу Збройних сил України, а війну називає фашистським наказом Путіна
    фото: novosti-n.org

    Син жителя Миколаєва Михайля Лимаря є полковником російської армії, заступником командувача 45-ї армії ВПС та ППО Північного флоту збройних сил Росії

    78-літній миколаївський пенсіонер Михайло Лимар, який має сина – полковника російської армії, – звернувся до рашистів, які воюють на території України. Про це пише видання novosti-n.org.

    Лимар назвав російсько-українську війну виявом фашизму. «Я звертаюсь до всіх, у першу чергу до військовослужбовців, які знаходяться на території нашої України, які виконують фашистський приказ президента Росії, щоб вони думали над тим, що творять», – заявив пенсіонер.

    Батько російського офіцера назвав війну, яку в Росії вважають «військовою спецоперацією», великим злочином проти людства. «Слухаючи інформацію з приводу деяких наших населених пунктів, зокрема Маріуполя, […] на мою думку, навіть німецькі фашисти такого не робили, як вони творять», – упевнений Михайло Лимар.

    Син офіцера збройних сил Росії заявив, що він вірить у перемогу української армії завдяки тій мужності, з якою українські військові захищають свою землю.

    Росіянам же батько полковника збройних сил Росії порадив: «Зробіть усе, щоб не гинули військовослужбовці, діти, дружини, матері, батьки – одним словом, люди. Вони ні в чому не винні».

    Нагадаємо, що у одного з окупантів, який летів бомбити українську територію і потрапив у полон під Миколаєвом, батьки живуть у Кременчуці на Полтавщині.

    Мати була в шоці, коли дізналася, що її син у полоні і що він воює на боці путінської орди.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Батько російського полковника живе у Миколаєві: назвав війну фашистським наказом Путіна