Рашисти обстріляли палац дитячої творчості у Миколаєві

У Миколаєві, де раніше обстріляли обладміністрацію, росіяни понищили Палац творчості учнів

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти цинічно обстріляли Палац дитячої творчості.

У Палаці на той момент нікого не було. Внаслідок обстрілу у центрі вибило вікна та двері.

«Наш Палац творчості учнів. Російські пропагандисти обов’язково скажуть, що там була військова база», – написав Сєнкевич.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталася руйнація центральної частини будівлі без подальшого горіння.

Внаслідок обстрілу постраждало 22 особи. Згодом начальник головного управління ДСНС у Миколаївській області Микола Панасенко поділився новими подробицями про наслідки атаки російських окупантів на Миколаївську ОДА. Він повідомив про дев'ятьох загиблих.



