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    Рашисти обстріляли палац дитячої творчості у Миколаєві

    Рашисти обстріляли палац дитячої творчості у Миколаєві
    скріншот з відео

    У Миколаєві, де раніше обстріляли обладміністрацію, росіяни понищили Палац творчості учнів

    Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти цинічно обстріляли Палац дитячої творчості.

    У Палаці на той момент нікого не було. Внаслідок обстрілу у центрі вибило вікна та двері.

    «Наш Палац творчості учнів. Російські пропагандисти обов’язково скажуть, що там була військова база», – написав Сєнкевич.

    Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталася руйнація центральної частини будівлі без подальшого горіння.

    Внаслідок обстрілу постраждало 22 особи. Згодом начальник головного управління ДСНС у Миколаївській області Микола Панасенко поділився новими подробицями про наслідки атаки російських окупантів на Миколаївську ОДА. Він повідомив про дев'ятьох загиблих.


    Теги: росія окупанти ДСНС діти війна обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли палац дитячої творчості у Миколаєві