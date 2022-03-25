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    Мер: У Миколаєві не лишилося жодної людини, що симпатизує Росії

    У Миколаєві насправді всі цивільні готові брати зброю до рук і захищати своє місто - Мер: У Миколаєві не лишилося жодної людини, що симпатизує Росії

    У Миколаєві насправді всі цивільні готові брати зброю до рук і захищати своє місто

    фото з відкритих джерел

    «Росія розраховувала на те, що її тут буде хтось з квітами зустрічати, але…»

    У Миколаєві не залишилося жодної людини, яка відчуває ще хоч щось хороше до Росії, хоча до військових дій РФ ситуація була інакша. Про це миколаївський міський голова Олександр Сенкевич розповів в інтерв'ю «Главкому».

    «Багато хто в Миколаєві зазнавав якихось особливих почуттів до Росії як до країни, яка уособлювала собою Радянський Союз, а все найкраще, що було в Миколаєві зроблено, якраз зроблено під час радянської влади. І багато хто говорив, що в Миколаєві є сепаратисти і таке інше. Як доказ цього – кількість депутатів міської ради від різних проросійських сил. Ось нинішнього у нас – третина депутатів від ОПЗЖ. Мабуть, Росія розраховувала на те, що її тут хтось із квітами зустрічатиме, але після падіння перших бомб на місто, коли почали гинути громадянські люди, гадаю, у Миколаєві не залишилося жодної людини, яка ще щось хороше відчуває до Росії», – сказав Сенкевич.

    Він також уточнив, що після початку війни представники проросійських партій зникли з ефіру, а деякі працюють як волонтери.

    «Сьогодні тут взагалі немає жодної риторики про те, чи потрібно здавати місто чи домовлятися, чи нам просто «потрібний світ». У місті сьогодні всі працюють на перемогу, всі дякують ЗСУ за те, що у Миколаєві не їздить іноземна техніка», – заявив мер.

    Раніше миколаївський мер розповів, звідки несподівано прийшла допомога.

    Також мер Миколаєва передав важливе повідомлення окупантам. Сенкевич розповів, що можливо в планах Путіна захопити Східно-Південну частину України, тому військові окупанти так наполегливо намагаються підійти до Миколаєва.

    Нагадаємо, рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна місто окупація Олександр Сенкевич #stoprussia
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    Мер: У Миколаєві не лишилося жодної людини, що симпатизує Росії