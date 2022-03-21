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    Події в Україні

    Окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві

    Росіяни скинули бомби на лікарню та готель у Миколаєві - Окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві
    Росіяни скинули бомби на лікарню та готель у Миколаєві
    фото з відкритих джерел

    В центр Миколаєва літак окупантів скинув бомби на стабілізаційних парашутах

    Російські окупанти 21 березня обстріляли мирну квартали в Миколаєві. Загарбники скинули бомби на лікарню та готель в місті. Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні.

    «Бракує злості. У лікарню, готель... Просто в центр міста літак скинув ці бомби на стабілізаційних парашутах. У парк... Мирне місто – стріляють просто в інфраструктуру, у мешканців, лякають. Велике спасибі рятувальникам, обленерго, Миколаївгазу. Це люди, які перші виїжджають, щоб зупинити вогонь і руйнування. Працюють без вихідних і іноді під обстрілами та на лінії вогню. Знайте, ми всі цінуємо це. Наразі організовуємо допомогу армії тилом», – сказав Кім, додавши, що в їхніх діях немає логіки.

    Голова Миколаївської ОДА додав, що регіон повертається до мирного життя, там, де це можливо.

    «Налаштовуємо логістику на підприємствах, складаємо списки, оформляємо пропускний режим, готуємось до посівної», – додав Кім.

    Він також нагадав, що «за зраду у нас дуже жорсткі міри».

    Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила, що росіяни вперто намагаються обійти Миколаїв у напрямку Одеси. Їм це не вдається.

    Також стало відомо, скільки людей виїхало з Миколаєва після нападу Росії.

    Попри активні бойові дії в Миколаївській області розпочалася посівна кампанія.

    Теги: розвідка росія окупанти війна літак Миколаїв Україна готель парк окупація #stoprussia
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    Окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві