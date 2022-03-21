Окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві

Росіяни скинули бомби на лікарню та готель у Миколаєві

В центр Миколаєва літак окупантів скинув бомби на стабілізаційних парашутах

Російські окупанти 21 березня обстріляли мирну квартали в Миколаєві. Загарбники скинули бомби на лікарню та готель в місті. Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні.

«Бракує злості. У лікарню, готель... Просто в центр міста літак скинув ці бомби на стабілізаційних парашутах. У парк... Мирне місто – стріляють просто в інфраструктуру, у мешканців, лякають. Велике спасибі рятувальникам, обленерго, Миколаївгазу. Це люди, які перші виїжджають, щоб зупинити вогонь і руйнування. Працюють без вихідних і іноді під обстрілами та на лінії вогню. Знайте, ми всі цінуємо це. Наразі організовуємо допомогу армії тилом», – сказав Кім, додавши, що в їхніх діях немає логіки.

Голова Миколаївської ОДА додав, що регіон повертається до мирного життя, там, де це можливо.

«Налаштовуємо логістику на підприємствах, складаємо списки, оформляємо пропускний режим, готуємось до посівної», – додав Кім.

Він також нагадав, що «за зраду у нас дуже жорсткі міри».

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила, що росіяни вперто намагаються обійти Миколаїв у напрямку Одеси. Їм це не вдається.

Також стало відомо, скільки людей виїхало з Миколаєва після нападу Росії.

Попри активні бойові дії в Миколаївській області розпочалася посівна кампанія.