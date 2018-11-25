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    «Бензинові» протести у Франції: поліція затримала вже 130 осіб

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    В ході протестів у Франції затримали вже 130 осіб - «Бензинові» протести у Франції: поліція затримала вже 130 осіб
    В ході протестів у Франції затримали вже 130 осіб
    Фото: AFP

    Всього по країні пройшло понад 1600 маніфестацій

    Кількість затриманих в ході протестів у Франції збільшилася до 130 осіб. Такі дані з посиланням на МВС країни наводить телеканал BFM.

    Понад 40 з них в Парижі. Всього по країні пройшло понад 1600 маніфестацій незадоволених підвищенням цін на бензин. Максимальна кількість учасників акцій цього тижня була зареєстрована близько 17 годин — понад 100 тисяч чоловік.

    У минулу суботу, 17 листопада, у цей же час поліція нарахувала понад 280 тисяч.

    У суботу, 25 листопада, демонстранти почали будувати в Парижі барикади, ламаючи автобусні зупинки і розбиваючи вітрини магазинів.

    Поліція відповідала на це сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, відтісняючи протестувальників від урядових будівель.

    Нагадаємо, у різних регіонах Франції проходять акції протесту автомобілістів, які незадоволені підвищенням цін на бензин. Активісти перекривають дороги, в акціях беруть участь десятки тисяч осіб.

    У суботу на Єлисейських полях у Парижі поліції довелося застосувати сльозогінний газ проти тих, хто хотів пройти до офісу президента з вимогою його відставки.

    Міністерство внутрішніх справ Франції повідомляє, що кількість постраждалих під час протестів перевищила 400 осіб, одна людина загинула.

    Масштабна акція отримала назву протест «жовтих жилетів». 

    Читайте також: Протести у Франції: активісти перекривають дороги і запалюють вогнища 
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