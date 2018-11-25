«Бензинові» протести у Франції: поліція затримала вже 130 осіб



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В ході протестів у Франції затримали вже 130 осіб Фото: AFP

Всього по країні пройшло понад 1600 маніфестацій

Кількість затриманих в ході протестів у Франції збільшилася до 130 осіб. Такі дані з посиланням на МВС країни наводить телеканал BFM.

Понад 40 з них в Парижі. Всього по країні пройшло понад 1600 маніфестацій незадоволених підвищенням цін на бензин. Максимальна кількість учасників акцій цього тижня була зареєстрована близько 17 годин — понад 100 тисяч чоловік.

У минулу суботу, 17 листопада, у цей же час поліція нарахувала понад 280 тисяч.

У суботу, 25 листопада, демонстранти почали будувати в Парижі барикади, ламаючи автобусні зупинки і розбиваючи вітрини магазинів.

Поліція відповідала на це сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, відтісняючи протестувальників від урядових будівель.

Нагадаємо, у різних регіонах Франції проходять акції протесту автомобілістів, які незадоволені підвищенням цін на бензин. Активісти перекривають дороги, в акціях беруть участь десятки тисяч осіб.

У суботу на Єлисейських полях у Парижі поліції довелося застосувати сльозогінний газ проти тих, хто хотів пройти до офісу президента з вимогою його відставки.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомляє, що кількість постраждалих під час протестів перевищила 400 осіб, одна людина загинула.

Масштабна акція отримала назву протест «жовтих жилетів».