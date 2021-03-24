Подробиці про стан італійського політика поки не розголошуються

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізований. Про це пише агентство Ansa.

FLASH Silvio Berlusconi "per problematiche di salute è ospedalizzato da lunedì mattina". Lo ha reso noto il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi. #ANSA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 24, 2021

Адвокат політика Федеріко Чекконі розповів, що Берлусконі потрапив до лікарні ще вранці 22 березня. Подробиці про його стан поки не розголошуються.

Як пише La Repubblica, захисник політика повідомив про погіршення його здоров'я під час судового засідання у Мілані. Екс-прем'єр і ще 28 осіб проходять обвинуваченими у справі про корупцію і наданні неправдивих свідчень.

За інформацією видання, Чекконі хотів «відзначити в протоколі, що Берлусконі був госпіталізований з ранку понеділка через проблеми зі здоров'ям». Захист політика при цьому не став просити відкласти судове засідання, тому розгляд справи триває.

Раніше у січні цього року Берлусконі екстрено госпіталізували в Монако через проблеми з серцем. У 84-річного політика діагностували серцеву аритмію. Лікар пояснив, що транспортування політика в Італію з Франції було б недоцільним. У вересні 2020 у екс-прем'єра діагностували двосторонню пневмонію через коронавірус. Берлусконі провів 12 днів в лікарні Сан-Рафаель в Мілані.

Раніше повідомлялося, що експрем’єр–міністр Італії Сільвіо Берлусконі приїхав в Сочі на день народження президента РФ Володимира Путіна і подарував йому підковдру із зображенням себе і Путіна.