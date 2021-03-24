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    Три області України опинилися на межі потрапляння в «червону» зону

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    Єдиним регіоном у &laquo;жовтій&raquo; зоні є Херсонська область - Три області України опинилися на межі потрапляння в «червону» зону
    Єдиним регіоном у «жовтій» зоні є Херсонська область
    Фото з відкритих джерел

    Другий день поспіль Україна б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу

    Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області на межі потрапляння в «червону» зону карантину. У цих регіонах перевищено відразу два показники щодо Covid-19. Про це свідчу оновлені дані Міністерства охорони здоров’я.

    Так, у Миколаївській області перевищені показники госпіталізацій (104,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення) і завантаженість ліжок із киснем (66,3 % при нормі 65 %).

    У Тернопільській і Черкаській областях – коефіцієнт виявлення випадків Covid-19 (20,5 % і 21,4 % відповідно при нормі 20 %) і рівень госпіталізацій (63,6 і 64,6 відповідно).

    «Червона» зона вводиться, коли в регіоні протягом трьох днів перевищені два або більше показників Covid-19.

    Станом на 24 березня в «червоній» зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

    «Помаранчевими» залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська й Чернігівська області. Єдиним регіоном у «жовтій» зоні є Херсонська область.

    Ознаки для визначення регіону зі значним поширенням коронавірусу

    Ознаки для визначення регіону зі значним поширенням коронавірусу

    Кабмін посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах «червоної» карантинної зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски, зокрема, в парках і на вулицях.

    Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

    Другий день поспіль Україна б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу. У понеділок, 22 березня, повідомлялося, що від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії – 333.

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    Теги: Київ Черкаси Миколаївщина Миколаїв Тернопільщина Тернопіль Черкащина щеплення коронавірус
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