Три області України опинилися на межі потрапляння в «червону» зону
Другий день поспіль Україна б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу
Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області на межі потрапляння в «червону» зону карантину. У цих регіонах перевищено відразу два показники щодо Covid-19. Про це свідчу оновлені дані Міністерства охорони здоров’я.
Так, у Миколаївській області перевищені показники госпіталізацій (104,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення) і завантаженість ліжок із киснем (66,3 % при нормі 65 %).
У Тернопільській і Черкаській областях – коефіцієнт виявлення випадків Covid-19 (20,5 % і 21,4 % відповідно при нормі 20 %) і рівень госпіталізацій (63,6 і 64,6 відповідно).
«Червона» зона вводиться, коли в регіоні протягом трьох днів перевищені два або більше показників Covid-19.
Станом на 24 березня в «червоній» зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
«Помаранчевими» залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська й Чернігівська області. Єдиним регіоном у «жовтій» зоні є Херсонська область.
Кабмін посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах «червоної» карантинної зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски, зокрема, в парках і на вулицях.
Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.
Другий день поспіль Україна б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу. У понеділок, 22 березня, повідомлялося, що від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії – 333.
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