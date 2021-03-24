Прикордонники розповіли, кого пускатимуть в Україну без ПЛР-тесту

Без ПЛР-тесту в Україну можуть приїздити біженці та дипломати

Українські прикордонники не будуть вимагати негативний ПЛР-тест на Covid-19 на кордоні для в'їзду в Україну у біженців, представників дипломатичних організацій та міжнародних місій. Про це в ефірі Громадського радіо заявив помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

«Є й винятки: ця норма не стосується іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, людей, які потребують притулку, людей, які є представниками дипломатичних організацій або міжнародних місій, акредитованих в Україні», – сказав він.

23 березня Кабмін посилив умови в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Також Кабмін запровадив обов'язкове перебування у масках на територіях загального користування в регіонах «червоної» зони карантину.

На сьогодні ще три області України опинилися на межі потрапляння в «червону» зону.

Станом на 24 березня в «червоній» зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

«Помаранчевими» залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська й Чернігівська області. Єдиним регіоном у «жовтій» зоні є Херсонська область.

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