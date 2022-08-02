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Без «гагарінів» та «пушкінів»: Мінкульт рекомендував перейменовувати вулиці України

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 11:22 glavcom.ua
Без «гагарінів» та «пушкінів»: Мінкульт рекомендував перейменовувати вулиці України
До десятки найчастіше використовуваних топонімів входять вулиці, названі на честь космонавтів, поетів та письменників
фото: volynnews.com

Значна кількість назв міських вулиць пов'язана з росіянами, чия діяльність не має стосунку до України

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила десять найпоширеніших топонімів на честь російських діячів, які рекомендовано перейменувати насамперед. Про це повідомляє  пресслужба відомства.

Значна кількість назв міських вулиць, площ та проспектів в українських містах пов'язана з росіянами, чиї життя та діяльність не мають стосунку до України, її історії, науки, культури, а здебільшого вони не народилися тут.

У відомстві зазначили, що до десятки найчастіше використовуваних таких топонімів входять названі на честь космонавтів і льотчиків-випробувачів Юрія Гагаріна, Валерія Чкалова та Володимира Комарова, поетів та письменників Олександра Пушкіна, Максима Горького, Юрія Лермонтова та Володимира Маяковського, полководця Олександра Суворова, героя Радянського Союзу Олександра Матросова.

Експертна рада міністерства рекомендує під час перейменувань «розглядати можливість заміни зазначених назв» для мінімізації впливу радянсько-російських наративів на світогляд українців, встановлення історичної справедливості та відновлення української історико-національної топоніміки, йдеться у повідомленні.

«В умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого руского міра. Повномасштабна війна стала каталізатором для прискорення процесу усунення з культурного простору України й суспільно-політичного дискурсу того російського, що десятиліттями впроваджувалося як «велика російська культура», – пояснив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Як повідомлялося, уряд планує створити в Україні новий орган – раду з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації, яка координуватиме процеси демонтажу пам’ятників. Раніше повідомлялося, що у Дніпрі змінили назви ще майже 20 топонімів. Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з його історією, ще низку перейменовано на честь українських митців і захисників.

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Теги: Олександр Ткаченко декомунізація

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