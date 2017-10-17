В Аграрній партії з'явилися нові люди, з якими у Безсмертного розійшлися позиції

Колишній представник України в Мінській тристоронній контактній групі Роман Безсмертний припинив співпрацю з Аграрною партією України. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу. «Я не керую апаратом Аграрної партії і припинив з нею будь-яку співпрацю», - заявив Безсмертний. Водночас він зазначив, що за півтора року його роботи в



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Роман Безсмертний

В Аграрній партії з'явилися нові люди, з якими у Безсмертного розійшлися позиції

Колишній представник України в Мінській тристоронній контактній групі Роман Безсмертний припинив співпрацю з Аграрною партією України. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

«Я не керую апаратом Аграрної партії і припинив з нею будь-яку співпрацю», - заявив Безсмертний.

Водночас він зазначив, що за півтора року його роботи в партії було вдосконалено статут і програму, напрацьовано відповідні рішення. «Партія отримала шанс увійти до вищої ліги, вона стала третьою на місцевих виборах. Мені вдалося перезапустити цей проект, моя робота не була даремною і дала позитивний результат», - підкреслив Безсмертний.

Деталізуючи причини припинення співпраці, Безсмертний зауважив, що в Аграрній партії з'явилися нові люди і останні півроку з ними точилися активна дискусія щодо перспектив розвитку партії, але позиції розійшлися.

«Я з великою повагою ставлюся до багатьох, хто є в партії, підтримую стосунки з більшістю з них. Але сьогоднішні виклики потребують інших підходів до формування партійної структури і це моя принципова позиція. До сьогодні все своє політичне життя я займався організаційно-технічними питаннями політичних партій, настав час робити інше», - заявив він.

Як повідомлялося, Безсмертний у березні 2016 року був призначений керівником Центрального апарату Аграрної партії України.