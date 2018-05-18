Безсмертний пропонує три кроки для повернення Криму

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Роман Безсмертний

Безсмертний запропонував власну стратегію звільнення окупованого півострова

Ключовими для успішної реінтеграції Криму мають стати три кроки: закріплення кримськотатарської автономії у Конституції України, демілітаризація Криму та встановлення суверенітету півострова під протекторатом трьох держав. Про це у своїй публікації в інтернет-виданні «Гордон» заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний.

Політик впевнений, що ці кроки повинні бути ініційовані Україною та реалізовані у співпраці зі світовим співтовариством.

«Чи повернеться Крим до України? Історичний досвід свідчить, що це можливо і навіть неминуче: після 40 років Німеччина об’єдналася та змогла стати успішною. Але для досягнення успіху на цьому шляху Україна має діяти вже зараз», - наголосив він.

Перший кроком, за словами Безсмертного, має стати внесення до української Конституції норми, яка вводить у правове поле таке поняття як «кримськотатарська автономія», бо як титульна нація вона має на це право.

«Оскільки у структурі населення півострова кримські татари — це меншість, конституційно має бути закріплене їхнє обов’язкове пропорційне представництво в органах державної влади. Але їхня частка може бути більшою, ніж відсоток у структурі населення», - зазначив він.

При цьому політик зауважив, що заради досягнення балансу інтересів можливе запровадження для основних спільнот - кримських татар, українців та росіян - права взаємного вето.

Другим кроком Безсмертний називає демілітаризацію Криму.

«Найліпша доля для Криму - цілковита демілітаризація. Лише об’єднані зусилля світового співтовариства у вигляді санкцій та тиску на Росію на інших зовнішньополітичних фронтах можуть змусити її піти на компроміс у цьому питанні. Росія вже готує шляхи відступу. У світі сьогодні почала формуватися «цивілізаційна коаліція», і злагоджені дії її країн-членів можуть змусити навіть путінський режим піти на поступки», - вважає він.

Третім кроком Безсмертний пропонує «встановлення суверенітету Криму під протекторатом України та Росії за участі третьої сторони, якою могла би стати, наприклад, Туреччина як впливовий геополітичний гравець регіону». За його словами, при застосуванні такої моделі суверенітет території забезпечується неподільним статусом на основі рівності держав-учасників угоди.

Серед інших заходів політик згадує про дозвіл на подвійне громадянство для мешканців півострова та три рівноправні офіційні мови. Для вирішення можливих економічних конфліктів між сторонами угоди, на його думку, можливе запровадження вільної економічної зони.

«Багато хто вважає, що питання Криму неможливо вирішити до зміни влади у Росії. Я переконаний, що цей процес необхідно починати вже зараз. Кожен день зволікання – це руйнування окупаційною владою життів кримських татар та українців Криму. Проте ми маємо розуміти, що реалізація такого сценарію забере чимало часу», - наголосив Безсмертний.