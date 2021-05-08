Білборд з портретом Онуфрія залили фарбою на батьківщині предстоятеля Московської церкви

Поздоровлення з Великоднем від імені Онуфрія з'явилися у багатьох містах України

Чисельні привітання митрополита викликали неоднозначну реакцію у країні

У Чернівцях невідомі залили фарбою білборд з портретом очільника Російської православної церкви в Україні Онуфрія. Про це повідомляє міський Telegram -канал.

Портрет Онуфрія був вандалізований на його малій батьківщині

В коментарях мешканці міста вказують на те, що Буковина – батьківщина митрополита Онуфрія, який народився в селі Коритне на Вижниччині.

У переддень Великодня подібні привітання від предстоятеля Московської церкви зʼявилися у багатьох містах України і викликали неоднозначну реакцію. Зокрема, у місті Нововолинську містяни добилися демонтажу білборду.

Відомо, що Онуфрій у вітальному слові з нагоди свята Воскресіння Христового жодного разу не згадав про Україну, українців, а також не висловлив слова підтримки на адресу медиків, котрі зараз протистоять пандемії коронавірусу, чи військовослужбовцям, які боронять країну на фронті.

Також українці звернули увагу на дивну поведінку священника під час минулої Великодньої служби.