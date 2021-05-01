Мешканці міста на Волині повстали проти реклами Московської церкви. Білборд з Онуфрієм зняли (фото)

На вулиці мешканці помітили білборд з привітанням Онуфрія

Привітання Онуфрія помістили на білборді у Нововолинську

Предстоятель УПЦ Онуфрій привітав нововолинців з Великоднем. На вулиці мешканці помітили білборд. Це викликало обурення та гнівні коментарі в соцмережі.

Світлину 29-го квітня опублікував Євген Ковалець та запитав мешканців Нововолинська «Як вам привітання?».

Такий білборд, що виявили на вулиці Грушевського, обурив містян. Свою думку вони висловили у коментарях.

Наступного дня після обурення громадськості, 30-го квітня, привітання Онуфрія прибрали з білборда.

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