Мешканці міста на Волині повстали проти реклами Московської церкви. Білборд з Онуфрієм зняли (фото)

Мешканці міста на Волині повстали проти реклами Московської церкви. Білборд з Онуфрієм зняли (фото)
На вулиці мешканці помітили білборд з привітанням Онуфрія
Привітання Онуфрія помістили на білборді у Нововолинську
Предстоятель УПЦ Онуфрій привітав нововолинців з Великоднем. На вулиці мешканці помітили білборд. Це викликало обурення та гнівні коментарі в соцмережі.
Світлину 29-го квітня опублікував Євген Ковалець та запитав мешканців Нововолинська «Як вам привітання?».
Такий білборд, що виявили на вулиці Грушевського, обурив містян. Свою думку вони висловили у коментарях.
Наступного дня після обурення громадськості, 30-го квітня, привітання Онуфрія прибрали з білборда.
Читайте також:
Вони до цього часу називають війну на Сході України громадянською – Епіфаній про московський патріархат