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    Мешканці міста на Волині повстали проти реклами Московської церкви. Білборд з Онуфрієм зняли (фото)

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    На вулиці мешканці помітили білборд з&nbsp;привітанням Онуфрія&nbsp; - Мешканці міста на Волині повстали проти реклами Московської церкви. Білборд з Онуфрієм зняли (фото)
    На вулиці мешканці помітили білборд з привітанням Онуфрія 

    Привітання Онуфрія помістили на білборді у Нововолинську

    Предстоятель УПЦ Онуфрій привітав нововолинців з Великоднем. На вулиці мешканці помітили білборд. Це викликало обурення та гнівні коментарі в соцмережі.

    Світлину 29-го квітня опублікував Євген Ковалець та запитав мешканців Нововолинська «Як вам привітання?».

    Такий білборд, що виявили на вулиці Грушевського, обурив містян. Свою думку вони висловили у коментарях.

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    Наступного дня після обурення громадськості, 30-го квітня, привітання Онуфрія прибрали з білборда.

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    Теги: Волинська область Великдень 2021 Епіфаній Митрополит Онуфрій
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