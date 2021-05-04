У Великодньому посланні Онуфрій жодного разу не згадав Україну, українців, лікарів та військових

У посланні Онуфрія фігурують виключно «брати і сестри»

Предстоятель Московського патріархату у вітальному слові з нагоди свята Воскресіння Христового жодного разу не згадав про Україну, українців, а також не висловлив слова підтримки на адресу медиків, котрі зараз протистоять пандемії коронавірусу, чи військовослужбовцям, які боронять країну на фронті.

На відміну від звернень очільників ПЦУ Епіфанія та УГКЦ Святослава.

Йдеться не про привітання предстоятелів трьох найбільших православних церков, які діють в Україні, а саме про підготовлені ними великодні послання до духівництва та вірян.

«Вірні чада», «брати и сестри», – ось такими звертаннями обмежується Онуфрій.

Він цитує видані у Санкт-Петербурзі та Москві теологічні праці, а також Євангеліє.

Жодних конкретних і при цьому актуальних прив'язок, як свідчили б, що він звертається саме до парафіян з України, а не з якоїсь іншої країни, які живуть за певних історичних обставин, й саме навесні 2021 року, а не в будь-який інший час, у великодньому посланні Онуфрія немає.

Натомість предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав вітає «всіх хворих і немічних, а також медпрацівників та ваших рідних і близьких, які вами опікуються».

«Нашим військовим і тим, що перебувають на окупованих територіях та в Криму, засилаю свій щирий пасхальний привіт і запевнення в молитвах, щоб воскреслий Господь кріпив ваш дух і зберіг вас живими та здоровими», – наголошується у великодньому посланні Святослава.

Про те, від чого зараз найбільше страждають українці, й хто з них наразі найбільше потребує захисту й підтримки від Бога, багато каже предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

«Серед цих вітань з особливим почуттям вдячності від Золотоверхого Києва, від повноти помісної Української Православної Церкви ділимося великодньою радістю з тими, хто на фронті і в тилу несе служіння українському народові, зі зброєю в руках захищаючи нас від російської агресії. Від серця бажаємо воїнам, які жертовно захищають всіх нас, які обороняють державну незалежність України, Божого захисту й перемоги! Також наша спільна подяка лікарям, медичним працівникам і всім, хто з любов’ю піклується про хворих, дбає про захист ближніх від поширення згубної пошесті. Зичимо вам Божої допомоги й успіху в служінні! Сердечно вітаю з Пасхою Господньою кожного, хто щиро працює на благо українського народу в органах державної влади та місцевого самоврядування. Пасхальну радість перемоги над злом ми розділяємо з тими нашими братами й сестрами, хто поки що перебуває в умовах кремлівської окупації, хто терпить від агресора несправедливе ув’язнення, перебуває за ґратами полону. Від тисячолітньої Святої Софії та відродженого Михайлівського Золотоверхого, від першопрестольного Києва, від усіх нас прийміть сердечні вітання й запевнення у щоденній молитві до Бога за ваше визволення», – йдеться у великодньому посланні Епіфанія.

Додамо, що предстоятель Російської православної церкви в Україні Онуфрій дивно поводився під час великоднього богослужіння, зокрема розкидував освячені яйця між парафіянами.

Раніше повідомлялося, що під час великоднього богослужіння у Києво-Печерській Лаврі, що знаходиться у віданні Російської православної церкви в Україні, парафіяни відверто проігнорували карантинні обмеження – соціальну дистанцію і масковий режим.

Також дві київські блогерки розмістили відео, на якому вони вживають алкоголь, курять і задувають свічки у церкві Різдва Христового, що на Подолі у Києві.