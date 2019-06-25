Як Московська церква святкувала п’ятиріччя інтронізації Онуфрія. Фото з Лаври



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Онуфрія нагородили орденом св. апостола Андрія Первозванного

У Київ з’їхались представники 10 помісних православних церков

Сьогодні в Московській церкві в Україні святкують п’ятиріччя інтронізації Митрополита Онуфрія і 75-річчя, яке предстоятель зустріне в цьому році. За церковною традицією всі урочистості було вирішено об'єднати і відзначити в день ангела.

Синод вирішив нагородити Онуфрія орденом св. апостола Андрія Первозванного.

Також у вівторок представники 10 помісних православних церков передали вітання від предстоятелів та вручили Онуфрію пам'ятні подарунки.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, в урочистостях взяли участь і висловили свою підтримку митрополиту Онуфрію делегації наступних помісних церков:

митрополит Карфагенський Мелетій (Олександрійської церкви);

митрополит Вострскій Тимофій (Єрусалимської церкви);

митрополит Сінгапурський Сергій і митрополит Корсунський Антоній (Руської церкви);

архімандрит Афанасій (Янош), протоієрей Іоанн Піцур (Румунської церкви);

єпископ Моравицький Антоній (Сербської церкви);

митрополит Ловчанський Гавриїл (Болгарської Церкви);

митрополит Тамасоський Ісая, архімандрит Ієронім (Піліотіс) (Кіпрської Церкви);

єпископ Гайновський Павло (Польської Церкви);

архієпископ Празький Михайло (Чеської Церкви);

протоієрей Назарій Полатайко (Православної Церкви в Америці).

«Ми не знаємо інших помісних церков в Україні, крім Церкви, яку очолює Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій», - сказав ієрарх Сербської православної церкви єпископ Моравицький Антоній.

У свою чергу ієрарх Болгарської православної церкви митрополит Ловчанський Гавриїл сказав, що Онуфрій «йде по шляху великого князя Володимира, освітлює і несе благодать великого українського народу, веде Церква, в якій є благодать».