Як Московська церква святкувала п’ятиріччя інтронізації Онуфрія. Фото з Лаври
У Київ з’їхались представники 10 помісних православних церков
Сьогодні в Московській церкві в Україні святкують п’ятиріччя інтронізації Митрополита Онуфрія і 75-річчя, яке предстоятель зустріне в цьому році. За церковною традицією всі урочистості було вирішено об'єднати і відзначити в день ангела.
Синод вирішив нагородити Онуфрія орденом св. апостола Андрія Первозванного.
Також у вівторок представники 10 помісних православних церков передали вітання від предстоятелів та вручили Онуфрію пам'ятні подарунки.
Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, в урочистостях взяли участь і висловили свою підтримку митрополиту Онуфрію делегації наступних помісних церков:
- митрополит Карфагенський Мелетій (Олександрійської церкви);
- митрополит Вострскій Тимофій (Єрусалимської церкви);
- митрополит Сінгапурський Сергій і митрополит Корсунський Антоній (Руської церкви);
- архімандрит Афанасій (Янош), протоієрей Іоанн Піцур (Румунської церкви);
- єпископ Моравицький Антоній (Сербської церкви);
- митрополит Ловчанський Гавриїл (Болгарської Церкви);
- митрополит Тамасоський Ісая, архімандрит Ієронім (Піліотіс) (Кіпрської Церкви);
- єпископ Гайновський Павло (Польської Церкви);
- архієпископ Празький Михайло (Чеської Церкви);
- протоієрей Назарій Полатайко (Православної Церкви в Америці).
«Ми не знаємо інших помісних церков в Україні, крім Церкви, яку очолює Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій», - сказав ієрарх Сербської православної церкви єпископ Моравицький Антоній.
У свою чергу ієрарх Болгарської православної церкви митрополит Ловчанський Гавриїл сказав, що Онуфрій «йде по шляху великого князя Володимира, освітлює і несе благодать великого українського народу, веде Церква, в якій є благодать».