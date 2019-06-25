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    Суспільство

    Як Московська церква святкувала п’ятиріччя інтронізації Онуфрія. Фото з Лаври

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    Онуфрія&nbsp;нагородили орденом св. апостола Андрія Первозванного - Як Московська церква святкувала п’ятиріччя інтронізації Онуфрія. Фото з Лаври
    Онуфрія нагородили орденом св. апостола Андрія Первозванного

    У Київ з’їхались представники 10 помісних православних церков

    Сьогодні в Московській церкві в Україні святкують п’ятиріччя інтронізації Митрополита Онуфрія і 75-річчя, яке предстоятель зустріне в цьому році. За церковною традицією всі урочистості було вирішено об'єднати і відзначити в день ангела.

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    Синод вирішив нагородити Онуфрія орденом св. апостола Андрія Первозванного.

    Також у вівторок представники 10 помісних православних церков передали вітання від предстоятелів та вручили Онуфрію пам'ятні подарунки.

    Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, в урочистостях взяли участь і висловили свою підтримку митрополиту Онуфрію делегації наступних помісних церков:

    • митрополит Карфагенський Мелетій (Олександрійської церкви);
    • митрополит Вострскій Тимофій (Єрусалимської церкви);
    • митрополит Сінгапурський Сергій і митрополит Корсунський Антоній (Руської церкви);
    • архімандрит Афанасій (Янош), протоієрей Іоанн Піцур (Румунської церкви);
    • єпископ Моравицький Антоній (Сербської церкви);
    • митрополит Ловчанський Гавриїл (Болгарської Церкви);
    • митрополит Тамасоський Ісая, архімандрит Ієронім (Піліотіс) (Кіпрської Церкви);
    • єпископ Гайновський Павло (Польської Церкви);
    • архієпископ Празький Михайло (Чеської Церкви);
    • протоієрей Назарій Полатайко (Православної Церкви в Америці).

    «Ми не знаємо інших помісних церков в Україні, крім Церкви, яку очолює Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій», - сказав ієрарх Сербської православної церкви єпископ Моравицький Антоній.

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    Як Московська церква святкувала п’ятиріччя інтронізації Онуфрія. Фото з Лаври
    Як Московська церква святкувала п’ятиріччя інтронізації Онуфрія. Фото з Лаври
    Як Московська церква святкувала п’ятиріччя інтронізації Онуфрія. Фото з Лаври
    Як Московська церква святкувала п’ятиріччя інтронізації Онуфрія. Фото з Лаври
    Як Московська церква святкувала п’ятиріччя інтронізації Онуфрія. Фото з Лаври
    Як Московська церква святкувала п’ятиріччя інтронізації Онуфрія. Фото з Лаври
    Як Московська церква святкувала п’ятиріччя інтронізації Онуфрія. Фото з Лаври

    У свою чергу ієрарх Болгарської православної церкви митрополит Ловчанський Гавриїл сказав, що Онуфрій «йде по шляху великого князя Володимира, освітлює і несе благодать великого українського народу, веде Церква, в якій є благодать».

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