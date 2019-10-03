Активісти створили «Рух опору капітуляції» і скликають віче на Майдані



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Проведення віче «Зупинимо капітуляцію!» заплановане на 6 жовтня о 12:00 Фото: Главком

Як пояснили активісти, опір «капітуляційним діям влади» потребує об’єднання і мобілізації зусиль всього суспільства

Активісти, які протестували проти підписання Україною «формули Штайнмаєра» у рамках Мінських угод, оголосили про створення «Руху опору капітуляції» і скликають віче на Майдані Незалежності у Києві у неділю, 6 жовтня, о 12:00.

Про це повідомляється на сторінці «Захисти Україну» у Facebook.

«2 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський оголосив, що представник нашої держави у Мінській контактній групі погодився з проведенням місцевих виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також дав згоду на впровадження «формули», яка, зокрема, передбачатиме особливий статус цих територій в складі України», - йдеться у заяві.

Як пояснили активісти, опір «капітуляційним діям влади» потребує об’єднання і мобілізації зусиль всього суспільства. Для цього необхідно гуртуватися в широкий рух проти капітуляції України, який об’єднав би всіх небайдужих людей.

«Із цією метою ми ініціюємо започаткування мережі «Рух опору капітуляції». Про організаційні принципи мережі буде оголошено згодом. Закликаємо усі державницькі сили – у Верховній Раді та поза парламентом - консолідувати свої зусилля і уникати взаємопоборювання», – йдеться у заяві.

Як зазначили активісти, досягнення миру не може відбутися на підставі «формул» і «домовленостей», що суперечать Конституції, принципам міжнародного права і національним інтересам України.

«Нам незрозуміло, як можна досягти миру з Росією, яка цього миру не хоче. Натомість вона намагається силою нав’язати нам умови, метою яких є руйнація Української державності», – заявили активісти.

Вони також оголосили проведення віче «Зупинимо капітуляцію!» на Майдані Незалежності у Києві 6 жовтня о 12:00.

Серед підписантів заяви: політв’язень Кремля Володимир Балух, почесний президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслав Брюховецький, ексміністр освіти Сергій Квіт, колишній керівник «Правого сектору» Дмитро Ярош, політик Роман Безсмертний, екснардепи Андрій Тетерук і Сергій Висоцький, голова Проводу ГО «Вільні Люди» Андрій Левус, речник міжнародної волонтерської спільноти «ІнформНапалм» Михайло Макарук, дисидент, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України Йосип Зісельс та багато інших.

Як повідомлялося раніше, 2 жовтня ввечері біля Офісу президента у Києві проходила акція «Ні капітуляції!».

Як інформував кореспондент Главкома, на Банковій зібралися кілька тисяч громадян. Раніше учасники акції почали збиратися на Майдані Незалежності біля монументу, після чого піднялися вулицею Інститутською до Офісу президента.

Учасники мітингу зачитали низку вимог до української влади.

Аналогічні акції відбулися також у низці міст України.

Нагадаємо, 1 жовтня, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.