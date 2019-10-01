Білецький оголосив «безстрокову акцію проти капітуляції»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Білецький закликає українців виходити сьогодні на Банкову Фото: Укрінформ

На думку лідера «Нацкорпусу», Зеленський зрадив 16 тисяч загиблих на фронті українців

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції» під Офісом президента після того, як Володимир Зеленський повідомив про погодження тексту так званої формули Штайнмайєра»..

Про це Білецький написав у своєму блозі.

«Сьогодні відбулося те, що Черчіль називав: «Спочатку ми отримаємо ганьбу, а згодом і війну». Зеленський зрадив 16 тисяч загиблих на фронті українців. Ми, патріоти, ветерани оголошуємо безстрокову акцію. Ми звертаємося до всіх українців виходити сьогодні на Банкову», - заявив Білецький.

Нагадаємо, близько двох сотень активістів пікетують Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра».

Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Зазначимо, що під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.

Як стало відомо Главкому з власних джерел, у вівторок політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у «нормандському форматі» ще не оголошено.