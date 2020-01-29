Білий дім опублікував американський план близькосхідного врегулювання документ



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Документ займає більш 180 сторінок

Білий дім опублікував план врегулювання ситуації на Близькому Сході згідно «Угоди століття».

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Документ займає понад 180 сторінок.

Зазначається, що це «погляд президента Дональда Трампа на мирну угоду між Ізраїлем і Палестиною».

США пропонують нерозривно пов'язати територію Палестини, яка складається з Гази і Західного берега річки Йордан швидкісним транспортним сполученням, а столицею арабської держави визнати Східний Єрусалим.

В той самий час американський президент назвав «неподільною столицею» Ізраїлю весь Єрусалим і заявив про намір США визнати єврейські поселення ізраїльською територією.

В якості умов мирного процесу Дональд Трамп назвав відмову влади Палестини від підтримки чинного в Газі радикального руху ХАМАС, а також від методів збройної боротьби. В якості підтримки врегулювання США пропонують 50 млрд доларів інвестицій.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Білому домі представив план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Раніше, міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.