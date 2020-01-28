На консульському обліку в Китаї перебувають майже 600 українців, інфікованих коронавірусом немає



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За даними українського посольства, кількість інфікованих штамом коронавірусу 2019 nCoV зросла в Китаї до 2 762 осіб

На консульському обліку в Китаї перебувають 592 громадян України, інфікованих новим видом коронавірусу (2019 nCoV) серед них немає. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ.

«На сьогодні на консульському обліку Посольства України в КНР, а також генеральних консульств України в Шанхаї та Гуанчжоу перебувають 592 громадян України. Водночас фактична кількість наших співвітчизників у Китаї може бути значно більшою», - сказано в ньому.

За даними українського посольства, кількість інфікованих штамом коронавірусу 2019 nCoV зросла в Китаї до 2 762 осіб.

«За інформацією компетентних органів КНР, поки громадян України серед інфікованих зазначеним вірусом не виявлено», - йдеться у повідомленні.

МЗС запевняє, що вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки українців у місцевостях, уражених вірусом.

«Посольством України в КНР здійснюється моніторинг епідеміологічної ситуації в країні, перш за все, в містах, за якими вжито заходів карантинного характеру... Посольство України в КНР підтримує постійний зв'язок з українцями, які перебувають в м. Ухань і інших містах країни. Дипустанови також вживають заходи для встановлення контактів з максимальною кількістю громадян України, які перебувають на охопленій епідемією території», - сказано у відповіді.

Серед інших заходів посольство і департамент консульської служби МЗС відкрили «гарячі лінії» за телефонами +86 13701230647 та +38 044 238 16 57.

В Україні захворювання не зафіксовано. Посольство України в Китаї рекомендує українцям залишити Китай через спалах нового типу коронавірусу.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передавання коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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Джерело: Українські новини