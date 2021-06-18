Білий дім заморозив надання Україні військової допомоги на $100 млн — Politico

Рада національної безпеки США вирішила призупинити допомогу, оскільки Росія оголосила про відведення військ

Білий дім вирішив призупинити надання Україні військової допомоги на 100 мільйонів доларів. У цей пакет входила зокрема летальна зброя. Про це пише видання Politico з посиланням на чотирьох людей, які знайомі з обговореннями щодо допомоги Україні.

Цю допомогу США вирішили надати Києву у відповідь стягнення російських військ на кордон з Україною та в окупований Крим. Рада національної безпеки США вирішила призупинити допомогу, оскільки Росія оголосила про відведення військ.

Ще однією причиною була майбутня зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним (рішення про замороження допомоги ухвалили до саміту глав держав у Женеві).

Однак один зі співрозмовників повідомив, що пакет допомоги все ще готовий до надсилання в Україну і може бути швидко переданий Києву.

За інформацією двох джерел, пакет допомоги включає зокрема системи протиповітряної оборони малої дальності, стрілецьку зброю та інші протитанкові озброєння.

Зазначимо, напередодні ввечері президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 млн доларів.