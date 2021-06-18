Не лише Фірташ, а й соратник Путіна. Хто потрапив під нові санкції України

Сергій Чемезов – глава російської держкорпорації «Ростех» та близький соратник російського президента – потрапив під українські санкції

Двоє росіян з держкорпорації «Ростех» опинилися під санкціями РНБО

Рада нацбезпеки і оборони України 18 червня запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Підсумовуючи засідання РНБО президент Володимир Зеленський також назвав ще два прізвища, які потрапили під нові санкції – Чемезов С. В. та Шелков М. Є.

Так, Сергій Чемезов – глава російської держкорпорації «Ростех». Чемезов також є близьким соратником російського президента Володимира Путіна. Зокрема, Чемезов входить до бюро вищої ради партії «Єдина Росія», яка є політсилою Путіна.

З 2014 року Чемезов перебуває під санкціями Європейського союзу, які були запроваджені через агресію Росії щодо України.

Разом з Чемезовим до санкційного списку РНБО потрапив ще один росіянин – Михайло Шелков.

За даними Forbes, Шелков володіє металургійною корпорацією «ВСМПО-Авісма», яка входить до складу «Ростеху». Ця корпорація займається виготовленням титану.

Минулого року ЗМІ повідомляли, що російська «Авісма» експортує титан через Україну в обхід санкцій.

До слова, 18 червня РНБО запровадила санкції проти розробників вірусу NotPetya.

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