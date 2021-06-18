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    Не лише Фірташ, а й соратник Путіна. Хто потрапив під нові санкції України

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    Сергій Чемезов &ndash; глава російської держкорпорації &laquo;Ростех&raquo; та близький соратник російського президента&nbsp;&ndash; потрапив під українські санкції - Не лише Фірташ, а й соратник Путіна. Хто потрапив під нові санкції України
    Сергій Чемезов – глава російської держкорпорації «Ростех» та близький соратник російського президента – потрапив під українські санкції
    Фото: Медуза

    Двоє росіян з держкорпорації «Ростех» опинилися під санкціями РНБО

    Рада нацбезпеки і оборони України 18 червня запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

    Підсумовуючи засідання РНБО президент Володимир Зеленський також назвав ще два прізвища, які потрапили під нові санкції – Чемезов С. В. та Шелков М. Є.

    Так, Сергій Чемезов – глава російської держкорпорації «Ростех». Чемезов також є близьким соратником російського президента Володимира Путіна. Зокрема, Чемезов входить до бюро вищої ради партії «Єдина Росія», яка є політсилою Путіна.

    З 2014 року Чемезов перебуває під санкціями Європейського союзу, які були запроваджені через агресію Росії щодо України.

    Разом з Чемезовим до санкційного списку РНБО потрапив ще один росіянин – Михайло Шелков.

    За даними Forbes, Шелков володіє металургійною корпорацією «ВСМПО-Авісма», яка входить до складу «Ростеху». Ця корпорація займається виготовленням титану.

    Минулого року ЗМІ повідомляли, що російська «Авісма» експортує титан через Україну в обхід санкцій.

    До слова, 18 червня РНБО запровадила санкції проти розробників вірусу NotPetya.

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    Теги: Росія РНБО санкції Дмитро Фірташ путінський режим бізнес олігархи політика Володимир Зеленський Україна президент Павло Фукс
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    Не лише Фірташ, а й соратник Путіна. Хто потрапив під нові санкції України