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    Білорусь хоче змінити договір про «Союзну державу» з Росією

    Свої ідеї Білорусь хоче обговорити з росіянами
    Білорусь хоче переглянути договір про створення «Союзної держави». Про це заявив голова Ради Республіки Білорусь Михайло Мясникович, передає БЕЛТА. «Вважаю, ми вийдемо на дуже серйозні і цікаві пропозиції, які можуть бути розглянуті як якісь доповнення і зміни у договір про створення «Союзної держави», - сказав
    • Сьогодні, 18:54
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    Свої ідеї Білорусь хоче обговорити з росіянами

    Білорусь хоче переглянути договір про створення «Союзної держави». Про це заявив голова Ради Республіки Білорусь Михайло Мясникович, передає БЕЛТА.

    «Вважаю, ми вийдемо на дуже серйозні і цікаві пропозиції, які можуть бути розглянуті як якісь доповнення і зміни у договір про створення «Союзної держави», - сказав Мясникович.

    Він уточнив, що ідеї білоруська сторона буде обговорювати зі своїми колегами з РФ. На його думку, по-новому повинні зазвучати питання створення рівних умов для суб'єктів господарювання, забезпечення рівних прав громадян.

    Нагадаємо, в кінці 2017 року Мінську відбувся з'їзд глав країн-учасниць ОДКБ, на наступний вересень запланований V Форум регіонів Білорусі та Росії.

     

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