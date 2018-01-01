Білорусь хоче змінити договір про «Союзну державу» з Росією

Свої ідеї Білорусь хоче обговорити з росіянами

Білорусь хоче переглянути договір про створення «Союзної держави». Про це заявив голова Ради Республіки Білорусь Михайло Мясникович, передає БЕЛТА. «Вважаю, ми вийдемо на дуже серйозні і цікаві пропозиції, які можуть бути розглянуті як якісь доповнення і зміни у договір про створення «Союзної держави», - сказав



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Свої ідеї Білорусь хоче обговорити з росіянами

Білорусь хоче переглянути договір про створення «Союзної держави». Про це заявив голова Ради Республіки Білорусь Михайло Мясникович, передає БЕЛТА.

«Вважаю, ми вийдемо на дуже серйозні і цікаві пропозиції, які можуть бути розглянуті як якісь доповнення і зміни у договір про створення «Союзної держави», - сказав Мясникович.

Він уточнив, що ідеї білоруська сторона буде обговорювати зі своїми колегами з РФ. На його думку, по-новому повинні зазвучати питання створення рівних умов для суб'єктів господарювання, забезпечення рівних прав громадян.

Нагадаємо, в кінці 2017 року Мінську відбувся з'їзд глав країн-учасниць ОДКБ, на наступний вересень запланований V Форум регіонів Білорусі та Росії.