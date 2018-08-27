Білорусь обмежила виїзд за кордон п’ятьом журналістам у так званій «справі БелТА»



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Справа про незаконний доступ до платних матеріалів агентства БелТА була порушена 7 серпня

Фігурантам справи про незаконний доступ до інформації агентства БелТА тимчасово закрили виїзд з країни.

Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

Обмеження на виїзд застосували також стосоно міжнародної оглядачки «БелаПАН» Тетяни Коровенкової, кореспондента радіо «Немецкая волна» Павлюка Биковського, редакторів інтернет-порталу TYT.BY Галини Власик та Анни Калтигіної.

Головна редакторка «БелаПАН» Ірина Лєвшина після візиту до Слідчого комітету повідомила , що стосовно неї ухвалили постанову про тимчасове обмеження права на виїзд з країни. Також Лєвшина підписала постанову про призначення експертизи комп’ютерної техніки, вилученої у неї під час обшуку вдома та в офісі «БелаПАН».

Водночас головній редакторці TYT.BY Марині Золотовій, за її словами, не обмежували виїзд за кордон, на відміну від колег. Вона також, як і інші, підписала пред’явлену їй постанову про експертизу вилученої техніки.

Нагадаємо, 7 серпня білоруські силовики затримали на три доби журналісток TUT.BY Галину Власик, Марину Золотову та Анну Калтигіну. Також Слідчий комітет затримав журналістку видання «БелаПАН» Тетяну Коровенкову.

Їх підозрюють у несанкціонованому доступі до інформаційної стрічки державного агентства БелТА.

Пізніше стало відомо про затримання ще чотирьох журналістів цих видань.

7 серпня Слідчий комітет Республіки Білорусь поширив інформацію про порушення кримінального провадження за ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Білорусі (несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, здійснений з особистої зацікавленості, що спричинила заподіяння істотної шкоди). У межах цієї справи у редакціях TUT.BY і «БелаПАН», а також газети «Наука» пройшли обшуки. Журналісти не змогли потрапити на свої робочі місця.

8 серпня відбулись нові обшуки та затримання журналістів. У середу у Мінську правоохоронці провели обшуки в журналістів ще трьох видань.

Вранці 9 серпня у Білорусі затримали головного редактора агентства «БелаПАН» Ірину Лєвшину.