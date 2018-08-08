Слідчі Білорусі проводять обшуки у журналістів ще трьох медіа



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У Слідчому комітеті Білорусі поки не дають ніяких коментарів

У Білорусі 8 серпня відбулись нові обшуки та затримання журналістів. У середу у Мінську правоохоронці провели обшуки в журналістів ще трьох видань. Обшуки тривали через начебто незаконний доступ до інформації державного інформагенства БелТА.

Про це повідомляє білоруська редакція «Радіо Свобода».

Відтак, вранці з обшуками прийшли до квартири кореспондента Deutsche Welle Павлюка Биковського. За словами слідчих, начебто з його домашньої IP-адреси «здійснювали несанкціонований вхід до закритої бази агентства «БелТА».

Після цього затримали журналістів порталу про нерухомість Realt.by Ігора Хмару, Марію Сороку, Олену Масловську, і головного редактора видання Владислава Кулецького. Слідчі прийшли у редакцію й забрали працівників на допит, комп’ютерну техніку з їхнього офісу вилучили.

Також білоруські правоохоронці затримали журналіста газети «Сельськая гаспадарка» Олексій Жуков та його дружина — їх забрали на допит просто з дому в селищі Баравляни під Мінськом.

У коментарі журналіст білоруського Єврорадіо Зміцер Лукашук розповів, що в діях Слідчого комітету країни немає ніякої системності.

«Вчора ввечері після матеріалу видання адміністрації президента «СБ. Беларусь сегодня», ми отримали підтвердження того, що ця справа — політична, і зараз в Білорусі йде наступ на незалежні ЗМІ. Але Павлюк Биковський — не працює постійно в редакції. Realt.by - це взагалі медіа про нерухомість. Абсолютно незрозуміло, що відбувається. Таке відчуття, що в будь-який момент можуть прийти і до тебе», — сказав Лукашук.

За його словами, у Слідчому комітеті Білорусі поки не дають ніяких коментарів.

«Не розповідають, коли була розпочата кримінальна справа. Бо є припущення, що спочатку могла з’явитись кримінальна справа, а потім до неї вже додали скаргу працівників БелТА про нібито крадіжку інформації», — додав він.

Зміцер Лукашук висловив припущення, що переслідування журналістів можуть бути пов’язані із нещодавніми правками до білоруського закону про діяльність медіа.

«Відповідно до змін, тепер реєстрацію ЗМІ мають отримати й онлайн-видання, як-от TUT.BY. Одне з покарань для журналістів за статтею, яку їм приписують, — заборона займатись професійною діяльністю. А в TUT.BY затримали основних редакторів. Тобто якщо їх засудять, після реєстрації ЗМІ вони вже не зможуть працювати. І що після цього — наймати нових редакторів? Кого? Звідки?», — зазначив Лукашук.

На його думку, у такий спосіб білоруська влада може боротись із незалежними журналістами, обмежуючи їхнє право займатись журналістикою в майбутньому. «Юристи, з якими я спілкувався, кажуть, що для цієї справи вибрали дуже жорстку статтю. Навіть якщо звинувачення - правда, можна було б притягнути журналістів до адміністративної відповідальності», — додає Лукашук.

Щодо записів телефонних розмов редакторок TUT.BY, на яких вони начебто підтверджують, що крали інформацію агентства «БелТА», журналіст сказав:

«Зверніть увагу, ця розмова опублікована двома окремими шматками, не цілком. Тому багато чого може бути стерто, а розмова може бути вирвана з контексту. Але знову ж таки, виникає запитання: коли саме ці записи зроблені, чого вони стосуються, скільки часу за журналістками стежили, і так далі», — сказав він.

Прес-секретаря МЗС Білорусі Анатолій Глаз, коментуючи затримання журналістів, заявив: «Дана справа відноситься до компетенції Слідчого комітету Республіки Білорусь, який розмістив відповідні докладні коментарі. Не варто шукати якесь інше підгрунтя або «підводних каменів» — ситуація жодним чином не лежить у політичній площині і не має ніякого відношення до питань свободи ЗМІ або журналістської діяльності в Білорусі... Йдеться про те, що фігурантів розслідування підозрюють в банальному неправомірному використанні доступу до платної інформації».

Зазначимо, після затримань білоруських журналістів на захист медіа став Брююсель. Представниця ЄС із закордонних справ Федеріка Могерріні закликала Мінськ звільнити затриманих журналістів.

«Такі дії суперечать заявленій політиці Білорусі про демократизацію та її міжнародним зобов’язанням. Повага основних прав і свобод, включно з свободою вираження і свободою ЗМІ повинна бути збережена», — сказала Могерріні.

Крім цього, звільнити журналістів закликали правозахисні білоруські громадські організації.

Білоруська асоціація журналістів вимагає негайно звільнити затриманих і забезпечити доступ інших журналістів TUT.BY і БелаПАН до робочих місць.

Нагадаємо, 7 серпня білоруські силовики затримали на три доби журналісток TUT.BY Галину Власик, Марину Золотову та Анну Калтигіну. Також Слідчий комітет затримав журналістку видання «БелаПАН» Тетяну Коровенкову.

Їх підозрюють у несанкціонованому доступі до інформаційної стрічки державного агентства БелТА.

Пізніше стало відомо про затримання ще чотирьох журналістів цих видань.

7 серпня Слідчий комітет Республіки Білорусь поширив інформацію про порушення кримінального провадження за ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Білорусі (несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, здійснений з особистої зацікавленості, що спричинила заподіяння істотної шкоди). У межах цієї справи у редакціях TUT.BY і «БелаПАН», а також газети «Наука» пройшли обшуки. Журналісти не змогли потрапити на свої робочі місця.