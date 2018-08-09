У Білорусі затримали головного редактора агентства «БелаПАН»



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Ірина Лєвшина не прийшла в звичайний час на роботу

9 серпня в квартирі Лєвшиної пройшов обшук

У Білорусі затримали головну редакторку інформаційного агентства «БелаПАН» Ірину Лєвшину у справі про несанкціонований доступ до платних новин державного агентства «БЕЛТА».

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Білорусі.

Видання Naviny.by, яке входить до складу агенства «БелаПАН» повідомило, що вранці 9 серпня в квартирі Лєвшиної пройшов обшук.

Нагадаємо, 7 серпня білоруські силовики затримали на три доби журналісток TUT.BY Галину Власик, Марину Золотову та Анну Калтигіну. Також Слідчий комітет затримав журналістку видання «БелаПАН» Тетяну Коровенкову.

Їх підозрюють у несанкціонованому доступі до інформаційної стрічки державного агентства БелТА.

Пізніше стало відомо про затримання ще чотирьох журналістів цих видань.

7 серпня Слідчий комітет Республіки Білорусь поширив інформацію про порушення кримінального провадження за ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Білорусі (несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, здійснений з особистої зацікавленості, що спричинила заподіяння істотної шкоди). У межах цієї справи у редакціях TUT.BY і «БелаПАН», а також газети «Наука» пройшли обшуки. Журналісти не змогли потрапити на свої робочі місця.

8 серпня відбулись нові обшуки та затримання журналістів. У середу у Мінську правоохоронці провели обшуки в журналістів ще трьох видань.



