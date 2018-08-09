  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Білорусі затримали головного редактора агентства «БелаПАН»

    • Розсилка
    <span>Ірина Лєвшина не прийшла в звичайний час на роботу</span> - У Білорусі затримали головного редактора агентства «БелаПАН»
    Ірина Лєвшина не прийшла в звичайний час на роботу

    9 серпня в квартирі Лєвшиної пройшов обшук

    У Білорусі затримали головну редакторку інформаційного агентства «БелаПАН» Ірину Лєвшину у справі про несанкціонований доступ до платних новин державного агентства «БЕЛТА».

    Читайте також

    Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Білорусі.

    Видання Naviny.by, яке входить до складу агенства «БелаПАН» повідомило, що вранці 9 серпня в квартирі Лєвшиної пройшов обшук.

    Нагадаємо, 7 серпня білоруські силовики затримали на три доби журналісток TUT.BY Галину Власик, Марину Золотову та Анну Калтигіну. Також Слідчий комітет затримав журналістку видання «БелаПАН» Тетяну Коровенкову.

    Їх підозрюють у несанкціонованому доступі до інформаційної стрічки державного агентства БелТА.

    Пізніше стало відомо про затримання ще чотирьох журналістів цих видань.

    7 серпня Слідчий комітет Республіки Білорусь поширив інформацію про порушення кримінального провадження за ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Білорусі (несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, здійснений з особистої зацікавленості, що спричинила заподіяння істотної шкоди). У межах цієї справи у редакціях TUT.BY і «БелаПАН», а також газети «Наука» пройшли обшуки. Журналісти не змогли потрапити на свої робочі місця. 

    8 серпня відбулись нові обшуки та затримання журналістів. У середу у Мінську правоохоронці провели обшуки в журналістів ще трьох видань. 


    Читайте також
    Білорусь обшук ЗМІ розслідування журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ