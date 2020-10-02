На білорусько-українському кордоні застрягли сотні фур: деталі



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Найбільші затори спостерігаються на білорусько-литовському кордоні

На білорусько-українському кордоні труднощі з виїздом є тільки в пункті пропуску Нова Гута

На кордоні Білорусі з Україною і країнами Євросоюзу в чергах стоять не менш як 550 вантажівок. Про це повідомляє Sputnik з посиланням на дані Державного прикордонного комітету Білорусі в п'ятницю, 2 жовтня.



Найбільші затори традиційно спостерігаються на білорусько-литовському кордоні. Там у пункті пропуску Привалко виїзду очікують понад 160 авто, в Кам'яному Лозі – понад 120. Близько 40 великих вантажівок перебувають у пункті пропуску Беняконі, близько 20 – в Котловці.



На кордоні Білорусі з Латвією в пункті пропуску Урбан накопичилося понад 90 вантажівок, в Григорівщині трохи менше – близько 60 фур.



На білорусько-українському кордоні труднощі з виїздом є тільки в пункті пропуску Нова Гута. Там у черзі стоять понад 60 вантажних авто.

Нагадаємо, що на початку серпня в чергах на кордоні з Угорщиною застрягли майже 400 авто.

До слова, пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю відновив роботу.

Як повідомлялося, 18 вересня хасиди повернулися з українсько-білоруського кордону до Білорусі, залишили після себе гори сміття.

З14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордоні перебували понад тисяча паломників.

На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.



