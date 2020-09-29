Влада Білорусі позбавила статусу ЗМІ один з провідних новинних порталів



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Акція на підтримку затриманих опозиційних білоруських журналістів

Статус ЗМІ дозволяє журналістам законно перебувати в районах збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій

Міністерство інформації Білорусі на три місяці позбавило статусу ЗМІ один з найбільших новинних порталів Tut.by, який активно висвітлює протести в країні.

Про відповідне рішення повідомляється на сайті Tut.by.

За наказом міністра інформації Білорусі Ігоря Луцького редакція Tut.by не зможе працювати за статусом ЗМІ вже з 1 жовтня. Статус засобу масової інформації дозволяє журналістам законно перебувати в районах збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій. Тож позбавлення статусу ускладнить роботу журналістів під час протестних акцій.

Однак у виданні зазначають, що продовжать вільно працювати як онлайн-ресурс. Портал Tut.by був заснований ще у 2000 році, та до 2019 року працював без статуту взагалі.

Портал позбавили статусу ЗМІ через судовий позов Міністерство інформації. Підставою для позову стали чотири попередження журналістам від міністерства. Зокрема, у відомстві висловили претензії до матеріалів про порушення роботи Центральної виборчої комісії під час президентських виборів, про хабарництво та роботу силовиків.

Нагадаємо, головред білоруського телеграм-каналу Nexta заявив, що йде з посади.

До слова, в Україну переїхала одна з найбільших білоруських IT-компаній.