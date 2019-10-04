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    Білорусь звільнила українського журналіста Шаройка

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    Журналіст Павло Шаройко - Білорусь звільнила українського журналіста Шаройка
    Журналіст Павло Шаройко

    Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до восьми років, був помилуваний і вже вдома в Україні, - повідомив Володимир Зеленський

    Білорусь звільнила журналіста «Українського радіо» Павла Шаройка, засудженого до 8 років позбавлення волі за обвинуваченням у шпигунстві. Про це написав президент Володимир Зеленський у Twitter.

    «Ще один український в'язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до восьми років, був помилуваний і вже вдома в Україні!» - повідомив він.

    За даними ЗМІ, Шаройка звільнено в рамках обміну полоненим з Білоруссю.

    Так, Білорусь звільнила затриманого українського журналіста, а Україна - заарештованого в Чернігові білоруса Юрія Політику, підозрюваного в шпигунстві.

    Нагадаємо, в травні 2018 року Верховний суд Білорусі засудив Шаройка до восьми років позбавлення волі за шпигунство, після того як КДБ Білорусі обвинуватив його в створенні агентурної мережі та шпигунстві.

    У листопаді 2017 року білоруська правоохоронці затримали Шаройка за підозрою в шпигунстві.

    У березні 2018 року посол України в Білорусі Ігор Кизим спростував інформацію про домовленість обміняти Шаройка на громадянина Білорусі Юрія Політику.

    Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.

    Білорусь суд Олександр Лукашенко посол Володимир Зеленський КДБ Україна президент журналіст
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