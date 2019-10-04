Зеленський зустрівся із Лукашенком у Житомирі (відео)



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Зустріч президентів України і Білорусі у Житомирі, 4 жовтня

У рамках форуму планується підписання низки двосторонніх документів про співробітництво між регіонами України та Білорусі

Президент Володимир Зеленський і білоруський президент Олександр Лукашенко 4 жовтня беруть участь у Другому форумі регіонів у Житомирі.

Під час перемовин буде обговорено широке коло актуальних питань українсько-білоруської співпраці. Також у рамках форуму планується підписання низки двосторонніх документів про співробітництво між регіонами України та Білорусі, повідомила пресслужба глави української держави.

Як відомо, 3 жовтня у Житомирі розпочався Другий форум регіонів України та Білорусі. Захід відкрився у Житомирському національному агроекологічному університеті еко-форумом.

Нагадаємо, I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі у жовтні 2018 року, в ньому взяли участь Лукашенко і тодішній президент України Петро Порошенко.

До слова, за день до зустрічі президентів України та Білорусі Новозаводський районний суд Чернігова звільнив з-під варти білоруса Юрія Політику, обвинуваченого в збиранні секретної інформації на користь «невизначеного державного органу Білорусі».