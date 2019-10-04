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    Суд у Чернігові відпустив на волю обвинуваченого у шпигунстві білоруса

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    <p>Юрій Політика &laquo;може жити, де хоче, з правом виїзду, куди хоче&raquo;</p> - Суд у Чернігові відпустив на волю обвинуваченого у шпигунстві білоруса

    Юрій Політика «може жити, де хоче, з правом виїзду, куди хоче»

    Фото: Радіо Свобода

    Громадян Білорусі Юрій Політика звільнений під особисті зобов'язання

    За день до зустрічі президентів України та Білорусі Новозаводський районний суд Чернігова звільнив з-під варти білоруса Юрія Політику, обвинуваченого в збиранні секретної інформації на користь «невизначеного державного органу Білорусі».

    Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на адвоката Тараса Гаралюка.

    «Цього року в серпні суд уже ухвалив рішення про можливість звільнення Юрія Політики під певні обмеження за умови сплати застави в розмірі 576,3 тис. гривень», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначив адвокат, застави за Політику не виплачували.

    «Він звільнений під особисті зобов'язання», - повідомив Тарас Гаралюк. За його словами, процес у цій справі триватиме, і його підзахисний мусить з'являтися на засідання за викликом суду.

    На запитання, в якій країні громадянин Білорусі повинен знаходитися, Гаралюк відповів: «Він може жити, де хоче, з правом виїзду, куди хоче».

    Напередодні глава МЗС України натякнув на звільнення затриманого у Білорусі журналіста Павла Шаройка.

    Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.

    Нагадаємо, Зеленський і Лукашенко 4 жовтня візьмуть участь у роботі Другого форуму регіонів України та Білорусі.

    У середині липня стало відомо, що Лукашенко прийняв запрошення президента України взяти участь у цьому форумі.

    Нагадаємо, I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі у жовтні 2018 року, в ньому взяли участь Лукашенко і тодішній президент України Петро Порошенко.

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