Білоруські силовики внесли засновників Telegram-каналу Nexta до переліку терористів

Степана Путіло і Романа Протасевича звинувачують в організації масових заворушень

У списку терористів Степана Путіло та Роман Протасечив значаться відразу після кількох сотень сирійців, іракців і афганців

Два засновники найпопулярніших у Білорусі Telegram-каналів Nexta і Nexta Life – керівник Степан Путило і колишній головний редактор Роман Протасевич – внесені Комітетом держбезпеки Білорусі до списку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

Оновлену версію списку опубліковано в четвер, 19 листопада, на сайті КДБ республіки, повідомляє сам Telegram-канал.

Зазначається, що в списку вони значаться відразу після кількох сотень сирійців, іракців і афганців.

Раніше Білорусь зажадала від Польщі видати в найкоротші терміни засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і Романа Протасевича. Їх звинувачують в організації масових заворушень.

Як повідомлялося, 20 жовтня білоруський суд визнав Telegram-канал Nexta-Live «екстреміським».

Нагадаємо, телеграм-канал Nexta-Live оприлюднює інформацію про останні події з акцій протесту в Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка, легітимність якого не визнає ЄС і Україна.