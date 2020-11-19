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    Білоруські силовики внесли засновників Telegram-каналу Nexta до переліку терористів

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    Степана Путіло і Романа Протасевича звинувачують в організації масових заворушень - Білоруські силовики внесли засновників Telegram-каналу Nexta до переліку терористів
    Степана Путіло і Романа Протасевича звинувачують в організації масових заворушень

    У списку терористів Степана Путіло та Роман Протасечив значаться відразу після кількох сотень сирійців, іракців і афганців

    Два засновники найпопулярніших у Білорусі Telegram-каналів Nexta і Nexta Life – керівник Степан Путило і колишній головний редактор Роман Протасевич – внесені Комітетом держбезпеки Білорусі до списку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

    Оновлену версію списку опубліковано в четвер, 19 листопада, на сайті КДБ республіки, повідомляє сам Telegram-канал.

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    Зазначається, що в списку вони значаться відразу після кількох сотень сирійців, іракців і афганців.

    Раніше Білорусь зажадала від Польщі видати в найкоротші терміни засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і Романа Протасевича. Їх звинувачують в організації масових заворушень.

    Як повідомлялося, 20 жовтня білоруський суд визнав Telegram-канал Nexta-Live «екстреміським».

    Нагадаємо, телеграм-канал Nexta-Live оприлюднює інформацію про останні події з акцій протесту в Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка, легітимність якого не визнає ЄС і Україна.

    Теги: Білорусь ЄС ЗМІ суд інтернет протест Україна
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