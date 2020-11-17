«Мінськ не кладовище». Лукашенко наказав навести порядок у столиці

Лукашенко стверджує, що меморіал вивезуть на кладовище без варварства

Лукашенко розпорядився прибрати стихійні меморіали у місті до кінця тижня

Керівник Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився прибрати стихійні меморіали у Мінську. Про це повідомляє державне агентство Белта.

Лукашенко доручив голові Мінського міськвиконкому Наталії Кочановій, як «уповноваженому президента», розробити відповідний проєкт постанови і внести на сесію міськради для прийняття

«Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан. Тому меморіалів теж не буде. Суть (постанови – ред.) полягає в наведенні порядку. Без всякого варварства. Щоб не дати цим негідникам писати, що ми варвари. На цьому тижні порядок повинен бути наведений», ─ наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, у Мінську вже кілька днів тривають акції на «Площі змін», щоб вшанувати померлого у лікарні Романа Бондаренка, якого викрали та побили, завдавши смертельних травм. На місце загибелі хлопця приносять велику кількість квітів і лампадок.

Як повідомлялося, 12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати. Його шанси на виживання лікарі оцінювали, як один до тисячі.

У четвер ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста

Нагадаємо, що лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

Згідно з їх результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.