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    Більшість українців легко переносять коронавірус, − Ляшко

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    Більшість українців легко переносять коронавірус, − Ляшко

    80% хворих на коронавірус українців проходять лікування амбулаторно

    Близько 80% українців, які заразилися, переносять Covid-19 в легкій формі. Про це головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в ефірі телеканалу Україна 24.

    «Якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу - 80% переносять її в легкому стані. Їх не треба госпіталізувати (...). Вони проходять лікування амбулаторно під наглядом. 20% вимагають госпіталізації», - повідомив Ляшко.

    Він також назвав реальний відсоток госпіталізації в Україні.

    «У нас зараз коефіцієнт госпіталізації 19. Одночасно в різних областях по-різному, в Закарпатській області 29-31% хворих потрапляє в лікарні», - сказав він.

    Ляшко також зазначив, що коли стан хворого стабілізувався, його можуть перевести на амбулаторне лікування, тим самим звільняючи ліжко для того, щоб людина з ускладненнями могла отримати медичну допомогу в стаціонарі.

    Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49043
    • Хворіють
      26078
    • Одужали
      21703
    • Померли
      1262

    Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

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