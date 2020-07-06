Більшість українців легко переносять коронавірус, − Ляшко
80% хворих на коронавірус українців проходять лікування амбулаторно
Близько 80% українців, які заразилися, переносять Covid-19 в легкій формі. Про це головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в ефірі телеканалу Україна 24.
«Якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу - 80% переносять її в легкому стані. Їх не треба госпіталізувати (...). Вони проходять лікування амбулаторно під наглядом. 20% вимагають госпіталізації», - повідомив Ляшко.
Він також назвав реальний відсоток госпіталізації в Україні.
«У нас зараз коефіцієнт госпіталізації 19. Одночасно в різних областях по-різному, в Закарпатській області 29-31% хворих потрапляє в лікарні», - сказав він.
Ляшко також зазначив, що коли стан хворого стабілізувався, його можуть перевести на амбулаторне лікування, тим самим звільняючи ліжко для того, щоб людина з ускладненнями могла отримати медичну допомогу в стаціонарі.
Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей.
-
Всього49043
-
Хворіють26078
-
Одужали21703
-
Померли1262
Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.
До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .