Більшість українців легко переносять коронавірус, − Ляшко



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80% хворих на коронавірус українців проходять лікування амбулаторно

Близько 80% українців, які заразилися, переносять Covid-19 в легкій формі. Про це головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в ефірі телеканалу Україна 24.

«Якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу - 80% переносять її в легкому стані. Їх не треба госпіталізувати (...). Вони проходять лікування амбулаторно під наглядом. 20% вимагають госпіталізації», - повідомив Ляшко.

Він також назвав реальний відсоток госпіталізації в Україні.

«У нас зараз коефіцієнт госпіталізації 19. Одночасно в різних областях по-різному, в Закарпатській області 29-31% хворих потрапляє в лікарні», - сказав він.

Ляшко також зазначив, що коли стан хворого стабілізувався, його можуть перевести на амбулаторне лікування, тим самим звільняючи ліжко для того, щоб людина з ускладненнями могла отримати медичну допомогу в стаціонарі.

Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 49043

Хворіють 26078

Одужали 21703

Померли 1262

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Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .