В Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли
Після вихідних знову спостерігається спад за кількістю виявлених випадків коронавірусу
В Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки Covid-19, за добу — 543 нові випадки. Зазначимо, що днем раніше в Україні було виявлено 823 нових випадків коронавірусу.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей.
Всього в країні померли від вірусу 1 262 людей, зокрема за минулу добу 13. Крім того, одужали від хвороби 21 703 людей, з них 327 за вчора.
Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Київ та Чернівецька область. Зокрема, у Львівській області кількість заражених перевищила 6 тисяч.
Як відомо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.
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Всього48500
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Хворіють25875
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Одужали21376
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Померли1249
Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.
До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .