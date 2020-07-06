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    В Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли

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    Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей - В Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли
    Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей

    Після вихідних знову спостерігається спад за кількістю виявлених випадків коронавірусу

    В Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки Covid-19, за добу —  543 нові випадки. Зазначимо, що днем раніше в Україні було виявлено 823 нових випадків коронавірусу.

    Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

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    Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей.

    Всього в країні померли від вірусу 1 262 людей, зокрема за минулу добу 13. Крім того, одужали від хвороби 21 703 людей, з них 327 за вчора.

    Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Київ та Чернівецька область. Зокрема, у Львівській області кількість заражених перевищила 6 тисяч.

    Як відомо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

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