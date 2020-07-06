У світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19



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Перше місце за кількістю інфікованих займає регіон Північної і Південної Америки

Загалом у світі зафіксовано понад 11 млн інфікованих і 528 тисяч померлих

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ_ заявила, що за добу число випадків коронавірусу у світі збільшилося на 203 тисячі і перевищило 11,1 млн.

Про це свідчать дані організації, опубліковані в неділю ввечері, 5 липня.

Таким чином, у світі зафіксовано 11 млн 125 245 інфікованих і 528 204 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 203 836, число померлих збільшилося на 5195. При цьому напередодні було виявлено 212 326 випадків зараження і 5134 смерті.

Перше місце за кількістю інфікованих займає регіон Північної і Південної Америки - 5 697 954. За добу цей показник виріс на 122 472. Число померлих там збільшилося на 3444 і досягло 262 538.

На другому місці - Європа, де налічується 2 774 221 інфікований і 199 879 померлих. За добу число інфікованих зросло на 16 665, кількість померлих збільшилася на 369.

Третю позицію за кількістю тих, що заразилися, у світі займає Східно-Середземноморський регіон. Там кількість інфікованих досягла 1 153 157, зафіксовано 27 074 летальні випадки. За добу кількість заражених збільшилася на 18 468, померли 555 осіб.

У статистиці за країнами лідирує США, оскільки там виявлено найбільше інфікованих - 2 776 366. Далі йдуть Бразилія (1 539 081), Росія (681 251), Індія (673 165), Перу (295 599), Чилі (291 847), Великобританія (284 904), Іспанія (250 545), Мексика (245 251) й Італія (241 419).

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

Нагадаємо, 4 липня у світі вперше підтвердили понад 212 тисяч нових випадків Covid-19 за добу.

Як відомо, в Індії в суботу, 4 липня, зафіксована найбільша кількість захворювань на коронавірус протягом одного дня.

Також в Ірані зафіксували найбільшу добову кількість смертей від коронавірусної хвороби: 5 липня за попередню добу зафіксували 163 померлих від Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.