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    У МОЗ відповіли, чи може коронавірус передаватися через взуття

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    <p>Коронавірус і взуття: у МОЗ розвіяли черговий міф</p> - У МОЗ відповіли, чи може коронавірус передаватися через взуття

    Коронавірус і взуття: у МОЗ розвіяли черговий міф

    У МОЗ рекомендують громадянам удома змінювати вуличне взуття на домашнє, особливо якщо в сім'ї є маленькі діти

    Ймовірність заразитися коронавірусом через взуття вкрай низька, адже воно не контактує з дихальними шляхами.

    Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.

    «Черговий міф, який поширився через відсутність правдивих даних: коронавірус передається через взуття. Але взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його і помивши руки, можна не турбуватися про зараження», - зазначають у МОЗ.

    Водночас у міністерстві рекомендують громадянам удома змінювати вуличне взуття на домашнє, особливо якщо в сім'ї є маленькі діти.

    Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    Як відомо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.

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