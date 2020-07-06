У МОЗ відповіли, чи може коронавірус передаватися через взуття
Коронавірус і взуття: у МОЗ розвіяли черговий міф
У МОЗ рекомендують громадянам удома змінювати вуличне взуття на домашнє, особливо якщо в сім'ї є маленькі діти
Ймовірність заразитися коронавірусом через взуття вкрай низька, адже воно не контактує з дихальними шляхами.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.
«Черговий міф, який поширився через відсутність правдивих даних: коронавірус передається через взуття. Але взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його і помивши руки, можна не турбуватися про зараження», - зазначають у МОЗ.
Водночас у міністерстві рекомендують громадянам удома змінювати вуличне взуття на домашнє, особливо якщо в сім'ї є маленькі діти.
Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.
До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .
-
Всього48500
-
Хворіють25875
-
Одужали21376
-
Померли1249
Як відомо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.