Який хліб споживають українці: результати соцдослідження

Який хліб споживають українці: результати соцдослідженняграфіка
Переважну більшість українців влаштовує якість хлібу, який вони купуютьЕксперти вирішили з’ясувати, яким сортам хлібу надають перевагу українці та чи задоволені споживачі його якістю. Соціологічне дослідженняпровели компанії Research & Branding Group.
Отже, станом на вересень 2020 р. понад половина українців (54%) вважає за краще купувати пшеничний хліб. Значно рідше (майже вдвічі) споживачі надають перевагу житньому хлібу (28%), і ще рідше — житньо-пшеничному і пшенично-житньому (17%).
Питома вага споживачів решти інших видів хліба коливається в межах 1-7%. Так, висівковий хліб купує 7% українців, зерновий — 6%, бездріжджовий — 5%, гречаний — 2% і т.д.
При цьому приблизно кожен восьмий житель України (13%) не має особливих переваг у споживанні хлібу, 2% населення взагалі не вживає хліб, а 1% не зміг визначитися з даного питання.
Уподобання того чи іншого виду хліба має певні особливості в залежності від ряду соціально-демографічних характеристик споживачів цього продукту.
Так, жінки частіше за чоловіків надають перевагу висівковому (9% проти 6%) і бездріжджовому (7% проти 3%) видам хліба, а чоловіки частіше за жінок не мають особливих переваг у споживанні хліба (14% проти 11%).
Пшеничний хліб найрідше купують особи з вищою освітою (45%), а найчастіше —- ті, хто має середню освіту (60%). Споживачами висівкового і зернового хліба частіше стають носії неповної середньої і вищої освіти (відповідно, 11% і 8%), і рідше – носії середньої освіти (2%).
Особи з низьким і середнім рівнем достатку дещо частіше, ніж ті, що мають високий достаток, віддають перевагу житньому хлібу (відповідно, 28% і 29% проти 9%). Особи з середнім достатком вживають гречаний хліб частіше, ніж особи з низьким достатком (4% проти 1%).
Жителі обласних центрів віддають перевагу зерновому хлібу частіше (9%), ніж жителі звичайних міст (4%) і сільської місцевості (5%), крім того, вони частіше (7%), ніж жителі села (3%) воліють купувати бездріжджовий хліб.
Населення Західної України рідше (43%), ніж населення інших регіонів країни купує пшеничний хліб (52% в Центрі, 61% на Півдні, 65% на Сході). Жителі Півдня країни надають перевагу житньому хлібу рідше (14%), ніж мешканці інших регіонів (29% на Заході, 31% в Центрі, 32% на Сході). А споживачі центральних і східних областей помітно рідше вживають житньо-пшеничний хліб (відповідно, 12% і 10%), ніж споживачі західних (28%) і південних областей (20%). Можна також відзначити, що на Заході України бездріжджовий і гречаний хліб вживають дещо частіше, ніж в інших регіонах країни.
Згідно з результатами опитування, українські споживачі більшою чи меншою мірою задоволені якістю хліба, який вони купують: співвідношення в цілому задоволених і в цілому незадоволених якістю хлібу становить 81% проти 17%.
При цьому особи із середнім рівнем достатку частіше, ніж ті, що мають низький достаток, відзначають, що якість придбаного ними хліба їх в цілому задовольняє (85% проти 77%). А серед осіб з низьким рівнем достатку, навпаки, частіше зустрічаються ті, хто не задоволений його якістю (20% проти 13%). Також мають місце певні відмінності і в оцінках якості хліба населенням, яке проживає в населених пунктах різного типу.
Так, мешканці обласних центрів і сіл більшою мірою схильні висловлювати свою задоволеність якістю купленого хлібу (відповідно, 84% і 83%), ніж мешканці звичайних міст (77%).