Який хліб споживають українці: результати соцдослідження графіка



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Найпопулярнішим хлібом серед наших громадян є саме пшеничний хліб

Переважну більшість українців влаштовує якість хлібу, який вони купують

Експерти вирішили з’ясувати, яким сортам хлібу надають перевагу українці та чи задоволені споживачі його якістю. Соціологічне дослідження провели компанії Research & Branding Group.

Отже, станом на вересень 2020 р. понад половина українців (54%) вважає за краще купувати пшеничний хліб. Значно рідше (майже вдвічі) споживачі надають перевагу житньому хлібу (28%), і ще рідше — житньо-пшеничному і пшенично-житньому (17%).

Питома вага споживачів решти інших видів хліба коливається в межах 1-7%. Так, висівковий хліб купує 7% українців, зерновий — 6%, бездріжджовий — 5%, гречаний — 2% і т.д.

При цьому приблизно кожен восьмий житель України (13%) не має особливих переваг у споживанні хлібу, 2% населення взагалі не вживає хліб, а 1% не зміг визначитися з даного питання.

Уподобання того чи іншого виду хліба має певні особливості в залежності від ряду соціально-демографічних характеристик споживачів цього продукту.

Так, жінки частіше за чоловіків надають перевагу висівковому (9% проти 6%) і бездріжджовому (7% проти 3%) видам хліба, а чоловіки частіше за жінок не мають особливих переваг у споживанні хліба (14% проти 11%).

Пшеничний хліб найрідше купують особи з вищою освітою (45%), а найчастіше —- ті, хто має середню освіту (60%). Споживачами висівкового і зернового хліба частіше стають носії неповної середньої і вищої освіти (відповідно, 11% і 8%), і рідше – носії середньої освіти (2%).

Особи з низьким і середнім рівнем достатку дещо частіше, ніж ті, що мають високий достаток, віддають перевагу житньому хлібу (відповідно, 28% і 29% проти 9%). Особи з середнім достатком вживають гречаний хліб частіше, ніж особи з низьким достатком (4% проти 1%).

Жителі обласних центрів віддають перевагу зерновому хлібу частіше (9%), ніж жителі звичайних міст (4%) і сільської місцевості (5%), крім того, вони частіше (7%), ніж жителі села (3%) воліють купувати бездріжджовий хліб.

Населення Західної України рідше (43%), ніж населення інших регіонів країни купує пшеничний хліб (52% в Центрі, 61% на Півдні, 65% на Сході). Жителі Півдня країни надають перевагу житньому хлібу рідше (14%), ніж мешканці інших регіонів (29% на Заході, 31% в Центрі, 32% на Сході). А споживачі центральних і східних областей помітно рідше вживають житньо-пшеничний хліб (відповідно, 12% і 10%), ніж споживачі західних (28%) і південних областей (20%). Можна також відзначити, що на Заході України бездріжджовий і гречаний хліб вживають дещо частіше, ніж в інших регіонах країни.

Згідно з результатами опитування, українські споживачі більшою чи меншою мірою задоволені якістю хліба, який вони купують: співвідношення в цілому задоволених і в цілому незадоволених якістю хлібу становить 81% проти 17%.

При цьому особи із середнім рівнем достатку частіше, ніж ті, що мають низький достаток, відзначають, що якість придбаного ними хліба їх в цілому задовольняє (85% проти 77%). А серед осіб з низьким рівнем достатку, навпаки, частіше зустрічаються ті, хто не задоволений його якістю (20% проти 13%). Також мають місце певні відмінності і в оцінках якості хліба населенням, яке проживає в населених пунктах різного типу.

Так, мешканці обласних центрів і сіл більшою мірою схильні висловлювати свою задоволеність якістю купленого хлібу (відповідно, 84% і 83%), ніж мешканці звичайних міст (77%).