Вибори у США: Трамп скоротив відставання від Байдена опитування



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Кандидати на пост президента США Джо Байден та Дональд Трамп

Соціологи пояснюють зменшення розриву тим, що нинішній глава Білого дому продемонстрував позитивну динаміку в плані економічного зростання в країні

Свіжі результати соціологічних опитувань свідчать, що чинний глава Білого дому Дональд Трамп суттєво скоротив розрив у виборчих перегонах зі своїм опонентом, ексвіцепрезидентом США Джо Байденом.

Про це йдеться в результатах останнього опитування проведеного компаніями Harvard CAPS/Harris, оприлюдненими в The Hill за день до перших президентських дебатів.

«47% тих, хто збирається взяти участь у виборах, заявили, що проголосували би за Байдена, якби вибори відбулися зараз. Водночас, 45% зазначили, що підтримають Трампа», – зауважується в повідомленні.

Таким чином, останнє опитування свідчить про поліпшення позицій на три бали для Дональда Трампа та погіршення на два бали для Джо Байдена – в порівнянні з результатами за серпень.

Соціологи пояснюють зменшення розриву тим, що нинішній глава Білого дому продемонстрував позитивну динаміку в плані економічного зростання в країні.

Опитування проводилося з 22 по 24 вересня за участі 1314 американських громадян, які мають право голосу на виборах у Сполучених Штатах.

Раніше повідомлялося, що за Байдена готові проголосувати 52% опитаних, за Трампа – 42%.

Президентські вибори США відбудуться 3 листопада 2020 року.

До слова, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

Джерело: Укрінформ