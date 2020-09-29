Вибори у США: Трамп скоротив відставання від Байдена

Вибори у США: Трамп скоротив відставання від Байденаопитування
Соціологи пояснюють зменшення розриву тим, що нинішній глава Білого дому продемонстрував позитивну динаміку в плані економічного зростання в країні
Свіжі результати соціологічних опитувань свідчать, що чинний глава Білого дому Дональд Трамп суттєво скоротив розрив у виборчих перегонах зі своїм опонентом, ексвіцепрезидентом США Джо Байденом.
Про це йдеться в результатах останнього опитування проведеного компаніями Harvard CAPS/Harris, оприлюдненими в The Hill за день до перших президентських дебатів.
«47% тих, хто збирається взяти участь у виборах, заявили, що проголосували би за Байдена, якби вибори відбулися зараз. Водночас, 45% зазначили, що підтримають Трампа», – зауважується в повідомленні.
Таким чином, останнє опитування свідчить про поліпшення позицій на три бали для Дональда Трампа та погіршення на два бали для Джо Байдена – в порівнянні з результатами за серпень.
Соціологи пояснюють зменшення розриву тим, що нинішній глава Білого дому продемонстрував позитивну динаміку в плані економічного зростання в країні.
Опитування проводилося з 22 по 24 вересня за участі 1314 американських громадян, які мають право голосу на виборах у Сполучених Штатах.
Раніше повідомлялося, що за Байдена готові проголосувати 52% опитаних, за Трампа – 42%.
Президентські вибори США відбудуться 3 листопада 2020 року.
До слова, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.
Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.
Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.
Джерело: Укрінформ