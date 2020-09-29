  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вибори у США: Трамп скоротив відставання від Байдена

    опитування
    • Розсилка
    Кандидати на пост президента США Джо Байден та Дональд Трамп - Вибори у США: Трамп скоротив відставання від Байдена
    Кандидати на пост президента США Джо Байден та Дональд Трамп

    Соціологи пояснюють зменшення розриву тим, що нинішній глава Білого дому продемонстрував позитивну динаміку в плані економічного зростання в країні

    Свіжі результати соціологічних опитувань свідчать, що чинний глава Білого дому Дональд Трамп суттєво скоротив розрив у виборчих перегонах зі своїм опонентом, ексвіцепрезидентом США Джо Байденом.

    Про це йдеться в результатах останнього опитування проведеного компаніями Harvard CAPS/Harris, оприлюдненими в The Hill за день до перших президентських дебатів.

    «47% тих, хто збирається взяти участь у виборах, заявили, що проголосували би за Байдена, якби вибори відбулися зараз. Водночас, 45% зазначили, що підтримають Трампа», – зауважується в повідомленні.

    Таким чином, останнє опитування свідчить про поліпшення позицій на три бали для Дональда Трампа та погіршення на два бали для Джо Байдена – в порівнянні з результатами за серпень.

    Соціологи пояснюють зменшення розриву тим, що нинішній глава Білого дому продемонстрував позитивну динаміку в плані економічного зростання в країні.

    Опитування проводилося з 22 по 24 вересня за участі 1314 американських громадян, які мають право голосу на виборах у Сполучених Штатах.

    Раніше повідомлялося, що за Байдена готові проголосувати 52% опитаних, за Трампа – 42%.

    Президентські вибори США відбудуться 3 листопада 2020 року.

    До слова, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

    Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

    Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

    Джерело: Укрінформ

    соцопитування США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп політика вибори у США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies