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    Біля берегів Камеруну пірати захопили танкер, у полон потрапив українець

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    Біля берегів Камеруну пірати захопили танкер, у полон потрапив українець

    Серед викрадених членів екіпажу – український моряк

    Біля берегів Камеруну 30 грудня пірати напали на танкер Happy Lady, були викрадено вісьмох з 28 членів екіпажу, серед яких є один українець.

    Про це повідомляє Maritime Bulletin.

    «Танкер Happy Lady зазнав нападу близько 23:00 30 грудня», - йдеться в повідомленні.

    Напад стався на південному заході Лімбе, де танкер стояв на якорі з листопада.

    8 з 28 членів екіпажу було викрадено, серед них 5 греків, 2 філіппінці і 1 українець.

    Крім того цього ж дня пірати напали ще на два кораблі біля Камеруну - Drogba і Vinalines mighty. Атаки відбили нігерійські збройні групи безпеки.

    Наголошується, що напади на судна та викрадення людей з метою викупу доволі часто трапляються вздовж узбережжя Західної Африки.

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