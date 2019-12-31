Біля берегів Камеруну пірати захопили танкер, у полон потрапив українець
Серед викрадених членів екіпажу – український моряк
Біля берегів Камеруну 30 грудня пірати напали на танкер Happy Lady, були викрадено вісьмох з 28 членів екіпажу, серед яких є один українець.
Про це повідомляє Maritime Bulletin.
«Танкер Happy Lady зазнав нападу близько 23:00 30 грудня», - йдеться в повідомленні.
Напад стався на південному заході Лімбе, де танкер стояв на якорі з листопада.
8 з 28 членів екіпажу було викрадено, серед них 5 греків, 2 філіппінці і 1 українець.
Крім того цього ж дня пірати напали ще на два кораблі біля Камеруну - Drogba і Vinalines mighty. Атаки відбили нігерійські збройні групи безпеки.
Наголошується, що напади на судна та викрадення людей з метою викупу доволі часто трапляються вздовж узбережжя Західної Африки.