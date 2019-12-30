Підсумки і наслідки звільнення беркутівців від відповідальності

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Держава Україна фактично звільнила від покарання підозрюваних у найрезонанснішому злочині в її новітній історії

Моральний, ціннісний розкол зараз – реальність, а не пропагандистська теза.

Окремі ТГ-канали, наближені до влади, запустили інформацію, що ніби беркутів продовжать судити заочно. Це –завідома брехня і частина цієї спецоперації.

Прикінцевими положеннями до КПК було передбачено, що прокуратура втрачає право на заочку, коли слідство переходить в ДБР. Справа беркутів передана до суду прокуратурою, досудове слідство робила прокуратура, такого провадження апріорі нема зараз в ДБР. Тому, щоб подати заочку на беркутів, треба, щоб справу передали в ДБР і в суді почали абсолютно все заново. Це, мабуть, роки.

Отож, нині ми маємо РОЗВАЛ ГОЛОВНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ МАЙДАНУ, котра стосувалася масового вбивства майданівців з вогнепальної зброї 20-го числа.

Держава Україна фактично звільнила від покарання підозрюваних у найрезонанснішому злочині в її новітній історії. Будь-яка довіра до правосуддя і прокуратури після такого неможлива.

Оскільки автоматично вбивці 48 чоловік стали невинними (немає вироку – немає вини), то за підсумками страшного дня 20 лютого 2014 року винними лишаться лише ті, хто стріляв у беркутів, а відтак, враховуючи, що цей епізод символізує собою весь цикл подій Майдану – Майдан буде асоціюватися з виною тільки тих, хто атакував міліцію. Таким чином, фундаментальна жертва беззбройних учасників Майдану нівельована, Майдан як драма і вираз українського духу буде трактуватися російськими пропагандистами та їх колегами виключно як насилля відносно представників влади.

Цим кроком – я впевнений, імпульсивним і непродуманим – нинішня влада наробила собі ворогів більше, ніж усіма попередніми. Моральний, ціннісний розкол зараз – реальність, а не пропагандистська теза.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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