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    Думки вголос

    Підсумки і наслідки звільнення беркутівців від відповідальності

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Держава Україна фактично звільнила від покарання підозрюваних у найрезонанснішому злочині в її новітній історії - Підсумки і наслідки звільнення беркутівців від відповідальності
    Держава Україна фактично звільнила від покарання підозрюваних у найрезонанснішому злочині в її новітній історії

    Моральний, ціннісний розкол зараз – реальність, а не пропагандистська теза.

    Окремі ТГ-канали, наближені до влади, запустили інформацію, що ніби беркутів продовжать судити заочно. Це –завідома брехня і частина цієї спецоперації.

    Прикінцевими положеннями до КПК було передбачено, що прокуратура втрачає право на заочку, коли слідство переходить в ДБР. Справа беркутів передана до суду прокуратурою, досудове слідство робила прокуратура, такого провадження апріорі нема зараз в ДБР. Тому, щоб подати заочку на беркутів, треба, щоб справу передали в ДБР і в суді почали абсолютно все заново. Це, мабуть, роки.

    Отож, нині ми маємо РОЗВАЛ ГОЛОВНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ МАЙДАНУ, котра стосувалася масового вбивства майданівців з вогнепальної зброї 20-го числа.

    Держава Україна фактично звільнила від покарання підозрюваних у найрезонанснішому злочині в її новітній історії. Будь-яка довіра до правосуддя і прокуратури після такого неможлива.

    Оскільки автоматично вбивці 48 чоловік стали невинними (немає вироку – немає вини), то за підсумками страшного дня 20 лютого 2014 року винними лишаться лише ті, хто стріляв у беркутів, а відтак, враховуючи, що цей епізод символізує собою весь цикл подій Майдану – Майдан буде асоціюватися з виною тільки тих, хто атакував міліцію. Таким чином, фундаментальна жертва беззбройних учасників Майдану нівельована, Майдан як драма і вираз українського духу буде трактуватися російськими пропагандистами та їх колегами виключно як насилля відносно представників влади.

    Цим кроком – я впевнений, імпульсивним і непродуманим – нинішня влада наробила собі ворогів більше, ніж усіма попередніми. Моральний, ціннісний розкол зараз – реальність, а не пропагандистська теза.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Небесна сотня (Євромайдан) полон політв’язні обмін полоненими Беркут
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