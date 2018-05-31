Біля Білого дому пройде акція на підтримку Сенцова

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Білий дім

Проведення акції планується на суботу, 2 червня

Американська організація United Help Ukraine організовує акцію на підтримку Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Кремля.

Про це йдеться в повідомленні організаторів у Facebook.

«Ми повинні зробити все можливо, щоб змусити Кремль, який зараз готується до Чемпіонату світу з футболу і планує прийняти іноземних гостей, випустити Олега Сенцова та інших політв'язнів», - йдеться у повідомленні.

Проведення акції планується на суботу, 2 червня, перед Білим домом.

Організація також вимагає від Великої сімки внести питання політичних в’язнів на обговорення протягом 47-го саміту, що відбудеться 8-9 червня у Канаді. Активісти також закликають усіх учасників Чемпіонату світу з футболу у Росії підняти тему дотримання прав людини та політв’язнів у РФ.

Тим часом українській владі пропонують створити спеціального представника з прав політичних в'язнів, яких тримають у Росії та окупованому Криму.

Напередодні українські митці та спортсмени закликали «весь футбольний світ» підтримати Сенцова.

Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.

Адвокат політв’язня Дмитро Дінзе повідомив, що 4 червня відвідає Сенцова у колонії.