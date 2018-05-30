Українські митці та спортсмени закликали «весь футбольний світ» підтримати Сенцова

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Олег Сенцов

16 травня Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, які перебувають у в'язницях Росії

Українські митці, студенти та спортсмени напередодні Чемпіонату світу з футболу, який повинен пройти в Росії, записали відеозвернення до «всього футбольного світу» із закликами підтримати українського кінорежисера Олега Сенцова, який на даний момент незаконно перебуває в російській в'язниці.

«Ми звертаємося до всього футбольного світу. Олег Сенцов, український кінорежисер, вже чотири роки незаконно утримується в російській в'язниці. Але, незважаючи на це, Олег і за полярним колом продовжує вести свою боротьбу з режимом Путіна.

14 травня 2018 року Олег оголосив безстрокове голодування і висунув вимогу звільнити 64 українських політв'язнів з російських в'язниць. Підтримайте Олега. Разом ми змусимо Росію грати за правилами», - йдеться в зверненні.

В акції взяли участь українські актори, драматурги, студенти, спортсмени та митці.

Як відомо, 16 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, які перебувають у в'язницях Росії.

Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу повинен пройти в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.