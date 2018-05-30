  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Українські митці та спортсмени закликали «весь футбольний світ» підтримати Сенцова

    • Розсилка
    <span>Олег Сенцов</span> - Українські митці та спортсмени закликали «весь футбольний світ» підтримати Сенцова
    Олег Сенцов

    16 травня Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, які перебувають у в'язницях Росії

    Українські митці, студенти та спортсмени напередодні Чемпіонату світу з футболу, який повинен пройти в Росії, записали відеозвернення до «всього футбольного світу» із закликами підтримати українського кінорежисера Олега Сенцова, який на даний момент незаконно перебуває в російській в'язниці.

    «Ми звертаємося до всього футбольного світу. Олег Сенцов, український кінорежисер, вже чотири роки незаконно утримується в російській в'язниці. Але, незважаючи на це, Олег і за полярним колом продовжує вести свою боротьбу з режимом Путіна.

    Читайте також

    14 травня 2018 року Олег оголосив безстрокове голодування і висунув вимогу звільнити 64 українських політв'язнів з російських в'язниць. Підтримайте Олега. Разом ми змусимо Росію грати за правилами», - йдеться в зверненні.

    В акції взяли участь українські актори, драматурги, студенти, спортсмени та митці.

    Як відомо, 16 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, які перебувають у в'язницях Росії.

    Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу повинен пройти в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

    Читайте також
    чемпіонат світу Олег Сенцов голодування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ