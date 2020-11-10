Знищення російського гелікоптера Азербайджаном: Біля МЗС РФ з'явився напис «Су-24, Мі-24, терпимо...»
В результаті випадкового знищення гелікоптера двоє військовослужбовців ВКС РФ загинули
Біля будівлі МЗС РФ у Москві вранці 10 листопада з'явилася напис «Су-24, Мі-24, терпимо ...». Як повідомляє Медуза, напис з'явивися на наступний день після випадкового знищення Азербайджаном російського гвинтокрила на кордоні з Вірменією. В результаті двоє військовослужбовців ВКС РФ загинули.
У Баку офіційно вибачилися перед Москвою і заявили, що готові виплатити компенсацію. Ще через кілька годин Росія стала посередником при укладанні угоди про припинення вогню між Азербайджаном і Вірменією.
9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.
Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.
Столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.
Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».
Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.