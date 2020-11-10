Знищення російського гелікоптера Азербайджаном: Біля МЗС РФ з'явився напис «Су-24, Мі-24, терпимо...»

В результаті випадкового знищення гелікоптера двоє військовослужбовців ВКС РФ загинули

Біля будівлі МЗС РФ у Москві вранці 10 листопада з'явилася напис «Су-24, Мі-24, терпимо ...». Як повідомляє Медуза, напис з'явивися на наступний день після випадкового знищення Азербайджаном російського гвинтокрила на кордоні з Вірменією. В результаті двоє військовослужбовців ВКС РФ загинули.

У Баку офіційно вибачилися перед Москвою і заявили, що готові виплатити компенсацію. Ще через кілька годин Росія стала посередником при укладанні угоди про припинення вогню між Азербайджаном і Вірменією.

У листопаді 2015 року на сирійсько-турецькому кордоні винищувач ВПС Туреччини збив російський літак Су-24, пілот катапультувався, але був убитий місцевими повстанцями. При операції з порятунку другого члена екіпажу загинув морський ВС РФ. Інцидент привів до різкого погіршення відносин між РФ та Туреччиною. Лише у 2016 році Туреччина погодилась виплатити компенсацію, а президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив жаль з приводу інциденту (але вибачатися відмовився).

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.