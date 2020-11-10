«Ну що, в пеклі твій статус!» Алієв висміяв Пашиняна у відеозверненні щодо Нагірного Карабаху – відео

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що ідея про особливий статус Нагірного Карабаху більше не обговорюється

За словами Алієва, він пропонував оговорити статус регіону Єревану, проте вірмени відмовились. Про це він заявив у відеозверненні з приводу мирної угоди щодо Нагірного Карабаху.

«У цьому документі немає жодної згадки про статус Нагірного Карабаху. Ну що, Пашинян? Де ж твій статус? В пекло відправився твій статус. Нема статусу, і не буде. Це частина Азербайджану», – сказав сміючись Алієв.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії.

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.



