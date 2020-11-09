Азербайджан визнав, що збив російський гвинтокрил
Гвинтокрил, як вказує МЗС Азербайджану, був збитий помилково
Російський військовий гвинтокрил Мі-24 був збитий ВС Азербайджану випадково, Баку приносить вибачення російській стороні. Про це йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану в понеділок, 9 листопада.
У Баку заявили, що політ російського гелікоптера проходив у темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, а військові вертольоти Росії раніше не були помічені в зазначеному районі.
«У контексті зазначених факторів і в світлі напруженої обстановки в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговим бойовим розрахунком було прийнято рішення відкрити вогонь на поразку», - йдеться в повідомленні.
Крім того, у Баку заявили, що готові виплатити компенсацію російській стороні.
Раніше стало відомо, що сьогодні у Вірменії зазнав аварії російський вертоліт, який був збитий ракетою, загинули два члени екіпажу.
«За повідомленням МНС, близько 18:39 годин в центр кризового управління надійшов сигнал про те, що на ділянці Ерасх-Паруйр Севак в яру впав російський гелікоптер. Після падіння машина загорілася», - йдеться в повідомленні МНС Вірменії.
На місці катастрофи працюють пожежники і рятувальники.
Один з користувачів Facebook виклав відео, на якому у темряві видно пожежу, однак, точно невідомо, чи є це палаючим вертольотом.
Російський Telegram-канал Baza повідомив, що збитий російський вертоліт - це штурмовик Мі-24.
Села Ерасх і Паруйр знаходяться біля кордону з Нахічеванню - азербайджанським анклавом.
Пізніше Міноборони Росії підтвердило дані про катастрофу. У відомстві повідомили, що він був збитий ракетою з ПЗРК. Загинули два члени екіпажу.