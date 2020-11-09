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    Азербайджан визнав, що збив російський гвинтокрил

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    У Баку заявили, що готові виплатити компенсацію російській стороні за збитий&nbsp;<span>Мі-24</span> - Азербайджан визнав, що збив російський гвинтокрил
    У Баку заявили, що готові виплатити компенсацію російській стороні за збитий Мі-24

    Гвинтокрил, як вказує МЗС Азербайджану, був збитий помилково

    Російський військовий гвинтокрил Мі-24 був збитий ВС Азербайджану випадково, Баку приносить вибачення російській стороні. Про це йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану в понеділок, 9 листопада.

    У Баку заявили, що політ російського гелікоптера проходив у темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, а військові вертольоти Росії раніше не були помічені в зазначеному районі.

    «У контексті зазначених факторів і в світлі напруженої обстановки в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговим бойовим розрахунком було прийнято рішення відкрити вогонь на поразку», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, у Баку заявили, що готові виплатити компенсацію російській стороні.

    Раніше стало відомо, що сьогодні у Вірменії зазнав аварії російський вертоліт, який був збитий ракетою, загинули два члени екіпажу.

    «За повідомленням МНС, близько 18:39 годин в центр кризового управління надійшов сигнал про те, що на ділянці Ерасх-Паруйр Севак в яру впав російський гелікоптер. Після падіння машина загорілася», - йдеться в повідомленні МНС Вірменії.

    На місці катастрофи працюють пожежники і рятувальники.

    Один з користувачів Facebook виклав відео, на якому у темряві видно пожежу, однак, точно невідомо, чи є це палаючим вертольотом.

    Російський Telegram-канал Baza повідомив, що збитий російський вертоліт - це штурмовик Мі-24.

    Села Ерасх і Паруйр знаходяться біля кордону з Нахічеванню - азербайджанським анклавом.

    Пізніше Міноборони Росії підтвердило дані про катастрофу. У відомстві повідомили, що він був збитий ракетою з ПЗРК. Загинули два члени екіпажу.


    Петро Порошенко МЗС вертоліт Азербайджан військові Вірменія гелікоптер
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