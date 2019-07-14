Біля Пакистану зник острів



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Залзала був грязьовим островом

Острів, що зник, сформувався в 2013 році в результаті виверження вулкана, викликаного землетрусом силою 7,7 балів

Острів Залзала в Аравійському морі неподалік пакистанського міста Гвадар більше не проглядається із супутників. Про це повідомляє «Анадола».

«Національний інститут океанографії Пакистану (NIO) заявив про зникнення острова, після того як NASA надала фотографії з супутника», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що острів сформувався в 2013 році в результаті виверження вулкана, викликаного землетрусом силою 7,7 балів. Його довжина становила 90 метрів, ширина - 40, а висота - 20.

Колишній директор NIO Асиф Інам указав на коротке життя такого типу островів.

«Історія грязьових островів біля цих берегів сягає в далеке минуле. Так, у результаті землетрусу в Макрані в 1945 році утворилося чотири подібні острови. Грязьовий острів Залзала має таку саму структуру. У 1999-2013 роках у тому ж регіоні утворилося ще три острови», - цитує агентство вченого.

Як повідомлялось, вчора губернатор Гаваїв Девід Ідж оголосив надзвичайний стан на одному з островів через лісову пожежу.