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    Біля Пакистану зник острів

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    Залзала був грязьовим островом - Біля Пакистану зник острів
    Залзала був грязьовим островом

    Острів, що зник, сформувався в 2013 році в результаті виверження вулкана, викликаного землетрусом силою 7,7 балів

    Острів Залзала в Аравійському морі неподалік пакистанського міста Гвадар більше не проглядається із супутників. Про це повідомляє «Анадола».

    «Національний інститут океанографії Пакистану (NIO) заявив про зникнення острова, після того як NASA надала фотографії з супутника», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що острів сформувався в 2013 році в результаті виверження вулкана, викликаного землетрусом силою 7,7 балів. Його довжина становила 90 метрів, ширина - 40, а висота - 20.

    Колишній директор NIO Асиф Інам указав на коротке життя такого типу островів.

    «Історія грязьових островів біля цих берегів сягає в далеке минуле. Так, у результаті землетрусу в Макрані в 1945 році утворилося чотири подібні острови. Грязьовий острів Залзала має таку саму структуру. У 1999-2013 роках у тому ж регіоні утворилося ще три острови», - цитує агентство вченого.

    Як повідомлялось, вчора губернатор Гаваїв Девід Ідж оголосив надзвичайний стан на одному з островів через лісову пожежу.

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