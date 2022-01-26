МВФ закликав Сальвадор позбавити біткоїн статусу офіційного платіжного засобу
Світовий банк раніше повідомляв, що не підтримає Сальвадор у визнанні біткоїну
Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав владу Сальвадора скасувати рішення про визнання біткоїну офіційним платіжним засобом. Про це йдеться у заяві на сайті організації.
Члени Виконавчої ради фонду «підкреслили, що є пов'язані з використанням біткоїну серйозні ризики щодо фінансової стабільності, сумлінності у фінансовій сфері та захисту споживачів, а також пов'язаних із цим фінансових умовних зобов'язань.
Вони закликали владу звузити сферу застосування закону про біткоїн, позбавивши його статусу офіційного платіжного засобу».
Світовий банк раніше повідомляв, що не підтримає Сальвадор у визнанні біткоїну.
У Сальвадорі 7 вересня 2021 року набув чинності закон, згідно з яким влада оголосила біткоїн офіційним платіжним засобом поряд з доларом США. Таким чином, Сальвадор став першою у світі державою, яка запровадила відповідний статус для цифрової валюти.
Як відомо, Лукашенко запропонував робітникам заводу з виробництва добрив майнити криптовалюту.