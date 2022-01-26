  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    МВФ закликав Сальвадор позбавити біткоїн статусу офіційного платіжного засобу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сальвадор став першою у світі державою, яка запровадила офіційний статус для цифрової валюти - МВФ закликав Сальвадор позбавити біткоїн статусу офіційного платіжного засобу
    Сальвадор став першою у світі державою, яка запровадила офіційний статус для цифрової валюти
    фото: Jose Cabezas / Reuters

    Світовий банк раніше повідомляв, що не підтримає Сальвадор у визнанні біткоїну

    Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав владу Сальвадора скасувати рішення про визнання біткоїну офіційним платіжним засобом. Про це йдеться у заяві на сайті організації.

    Члени Виконавчої ради фонду «підкреслили, що є пов'язані з використанням біткоїну серйозні ризики щодо фінансової стабільності, сумлінності у фінансовій сфері та захисту споживачів, а також пов'язаних із цим фінансових умовних зобов'язань.

    Вони закликали владу звузити сферу застосування закону про біткоїн, позбавивши його статусу офіційного платіжного засобу».

    Світовий банк раніше повідомляв, що не підтримає Сальвадор у визнанні біткоїну.

    У Сальвадорі 7 вересня 2021 року набув чинності закон, згідно з яким влада оголосила біткоїн офіційним платіжним засобом поряд з доларом США. Таким чином, Сальвадор став першою у світі державою, яка запровадила відповідний статус для цифрової валюти.

    Як відомо, Лукашенко запропонував робітникам заводу з виробництва добрив майнити криптовалюту.

    Читайте також:
    Теги: МВФ банк гроші Світовий банк Біткоїн криптовалюта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МВФ закликав Сальвадор позбавити біткоїн статусу офіційного платіжного засобу