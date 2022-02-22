Цифрові валюти відреагували на можливе вторгнення Росії в Україну

Через зростання вірогідності вторгнення Росії в Україну криптовалюти почали дешевшати

Агресивні дії збоку Росії розбурхали світові ринки і вдарили по криптовалютах. На ранкових торгах 22 лютого біткоїн впав до $36,37 тис. за монету — найнижчого рівня за понад два тижні, повідомляє видання «Мінфін».

Інші цифрові активи також впали:

ефір — на 4%;

XRP — на 10%.

Головна причина падіння – визнання Росією «ЛДНР».

Прибічники біткоїну часто позиціонують його як актив-захист, подібний до золота, тобто як актив, який повинен зберігати кошти в часи невизначеності. Але аргументи на користь біткоїна як «цифрового золота» вже не мають такої сили. Криптовалюта стає дедалі тісно пов'язаною з коливаннями на традиційних ринках, зокрема акцій.

Останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «ЛДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «ЛДНР».

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.