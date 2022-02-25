CNN: біткоїн допомагає Росії впоратися із санкціями Заходу

Американський телеканал розповів, як Росії вдається пом’якшити дію санкцій

Експерти заявляють, що ефективність чергового «раунду» санкції, які запровадили США проти Росії, нівелює сплеску криптовалюти в Росії. Про це передає CNN.

На думку експертів, американські санкції поки не спрямовані на самого Путіна, саме тому російський диктатор не зупиняється. Санкції, введені США та ЄС, в значній мірі стосуються дотримання правил банками. Якщо суб’єкт господарювання або фізична особа, підпадаючи під санкції, хоче здійснити трансакцію в традиційних валютах, таких як долари чи євро, банк зобов’язаний позначити та заблокувати ці трансакції. Але цифрові валюти діють за межами стандартної глобальної банківської діяльності, а транзакції реєструються в загальнодоступній книзі, відомвц як блокчейн. «Якщо росіяни вирішать – а вони вже роблять це, я упевнений – уникаючи використання будь-якої валюти, окрім криптовалюти, вони зможуть фактично уникнути усіх санкцій», – сказав Росс Делстон, експерт з питання відмивання грошей.

Міністерство фінансів США добре знає про цю проблему. У жовтневому звіті чиновники попередили, що цифрові валюти «потенційно знижують ефективність американських санкцій», дозволяючи переказувати кошти за межі традиційної фінансової системи. «Ми пам’ятаємо про ризик того, що, якщо їх не контролювати, ці цифрові активи та платіжні системи можуть зашкодити ефективності наших санкцій», – зазначив експерт.

Нагадаємо, напередодні США запровадили санкції проти «Північного потоку-2». Пізніше президент Джо Байден оголосив про нові санкції США проти російських банків, які мають разом понад $1 трлн капіталу